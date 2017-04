Danmark åpner for større bidrag i Syria

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen ser tegn til at USA vil trappe opp den militære innsatsen i Syria, og åpner for et større dansk bidrag.

Ifølge Samuelsen, som tilhører partiet Liberal Alliance, vil Danmark være klar til å bidra mer hvis regjeringen får en forespørsel fra USA.

Utspillet kommer etter et kjemisk angrep mot den syriske byen Khan Sheikhoun, som vestlige land anklager Assad-regimet for å stå bak. Regimet avviser imidlertid beskyldningene.

Reaksjonen fra Trump-administrasjonen har vært overraskende hard, og president Donald Trump har uttalt at angrepet har fått ham til å endre holdning til krigen.

(NTB)