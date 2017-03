Danmark avlyser møte med Tyrkias statsminister

Den danske statsministeren sier han gjerne skulle møtt Tyrkias statsminister Binali Yildirim i København.

- Men med de aktuelle tyrkiske utfall mot Holland kan møtet ikke ses løsrevet fra dette. Jeg har derfor foreslått for min tyrkiske kollega at vårt møte utsettes, sier statsministeren, i følge Ekstrabladet.

I en pressemelding viser han til den tilspissede konflikten mellom Tyrkia på den ene siden og Tyskland og Nederland på den andre. Møtet mellom de to statsministrene var planlagt i København 19. og 20. mars.

Over helgen har det utviklet seg en krass diplomatisk konflikt mellom Tyrkia og Nederland da førstnevnte ble nektet å avholde politiske møter for tyrkere bosatt i Nederland. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan svarte med å kalle nederlenderne for «nazi-levninger» og «fascister», og nekte Nederlands ambassadør tilbakereise til Tyrkia.

Konflikten med Tyrkia 1. mars: Myndighetene i den tyske byen Gaggenau avlyser et folkemøte for tyrkere i Tyskland som er tilhengere av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Grunnen oppgis å være sikkerhetsmessige årsaker.

2. mars: Tyrkisk UD kaller Tysklands ambassadør inn på teppet og krever en forklaring. Samme dag trekker myndighetene i Köln en tillatelse til et planlagt folkemøte med en tyrkisk minister.

5. mars: Østerrikes statsminister Christian Kern sier tyrkiske politikere bør forbys å drive valgkamp i EU-land.

7. mars: Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu taler på et velgermøte i Hamburg til om lag 300 tyrkiske velgere. Møtet ble flyttet til den tyrkiske generalkonsulens bolig etter at politiet stengte bygningen der møtet opprinnelig skulle vært holdt.

9. mars: Tysklands statsminister Angela Merkel tar avstand fra president Erdogans uttalelser om at tyskere er "nazister og fascister".

10. mars: Europarådet kritiserer den kommende folkeavstemningen i Tyrkia om utvidet makt til president Erdogan og sier Tyrkia beveger seg i retning av et diktatorisk styre.

11. mars: Utenriksminister Cavusoglu nektes å lande i Nederland. Senere samme dag blir den tyrkiske familieministeren Fatma Kaya stanset av nederlandsk politi i Rotterdam og eskortert ut av landet. President Erdogan truer med sanksjoner mot Nederland.

12. mars: Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen ber Tyrkias statsminister Binali Yildirim utsette et planlagt besøk i Danmark.

12. mars: Den tyrkiske utenriksministeren deltar på et folkemøte for tyrkere i Metz i Frankrike etter at den franske regjeringen ikke ville nekte ham det. Kilde NTB

Ordkrig

Tyrkia er for tiden i hissig ordkrig med en rekke europeiske land, senest Nederland, som har nektet tyrkiske ministere å holde politiske møter i forkant av den kommende folkeavstemningen om grunnlovsendringer i Tyrkia.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu ble lørdag nektet landingstillatelse i Nederland, og landets familieminister Fatma Betul Sayin Kaya ble stanset på grensa da hun forsøkte å ta seg inn med bil.

Tyskland har også nektet tyrkiske statsråder å holde møter, og det samme har flere andre europeiske land.

På turné

Som Dagbladet har meldt i dag er det tidligere parlamentsmedlemmet Cuma Icten nå i Norge for å ha samtaler med eksil-tyrkere her. I følge de som organiserer møtene til Icten er det naturlig at den kommende folkeavstemmingen vil bli diskutert.

Flere tyrkiske topp-politikere gjennomfører eller planlegger besøk over hele Europa for å holde valgmøter i forkant av en folkeavstemming 16. april.

Da legges grunnlovsendringer fram for folket som vil gi president Erdogan betydelig utvidede fullmakter.

- De tyrkiske karrateristikkene av vestlige demokratier og utfallene mot Holland betyr at et møte nå vil tolkes som at Danmark ikke er så bekymret for utviklingen i Tyrkia. Det er absolutt ikke tilfelle, sier Rasmussen.