Danmarks utlendingsminister ber dansker varsle om de ser noe mistenkelig på pizzeria

Den danske utlendings- , integrerings- og boligministeren, Inger Støjberg, vil at dansker skal varsle om personer som kan være ulovlige innvandrere.

I en uttalelse til dansk TV 2 sier Støjberg at hun gjerne vil at personer som ser noe mistenkelig, ringer myndighetene.

- Jeg vil faktisk også oppfordre helt vanlige dansker, når de for eksempel er inne på sin pizzeria og synes det er noe rart med bakrommet fordi det går mange rundt der som ikke snakker dansk, til at man også selv kontakter myndighetene, fordi det er en utopi å tro at politiet kan komme til ethvert bakrom i Danmark, sier Støjberg.

Støjberg tilhører regjeringspartiet Venstre. Nylig vakte hun sterke reaksjoner ved å feire 50 innstramminger i utlendingspolitikken med en bløtkake med tallet 50 på.

DF-kritikk

Nå hagler kritikken igjen, også fra innvandringskritiske Dansk Folkeparti, som mener at dette er noe man ikke bør gi befolkningen ansvaret for.

- Man skal ikke si at det er befolkningens ansvar. Hvis man ser noe ulovlig så skal man selvfølgelig melde det. Men på Christiansborg skal vi først og fremst diskutere hvordan vi politisk kan gjøre noe med det, sier DFs innvandringspolitiske talsmann Martin Henriksen.

Sosiale medier

Andre politikere kritiserer Støjberg for å oppfordre til et angiversamfunn, noe de vil ha seg frabedt. Kritikken kommer både fra Liberal Alliance, De Radikale og Socialistisk Folkeparti. Flere mener at Støjberg bidrar til å skape en mistillit som ødelegger det danske samfunnet.

Støjbergs utspill har også skapt en opphisset debatt på sosiale medier, ifølge dansk TV 2. Der er det også noen som støtter Støjberg, men andre tar oppfordringen bokstavelig ved å anmelde sin lokale pizzeria.

- Hos Pizza Nova i Lyngby får man sprø pizzabunner. Spesielt nr. 45 med mascarpone, kylling og geitost fortjener fem pizzastykker, lyder det i en av Twitter-meldingene.

(NTB)