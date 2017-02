Dansk «knullekampanje» gir avkastning: - Det er fantastisk

(Dagbladet): Mye kan tyde på at danskene er desperate etter å skaffe seg nye landsmenn. Kampanjer som «Knald for Danmark», «Do it for Denmark», «Do it for Mom» og «Do it forever» har de siste årene blitt lansert, i håp om at danskene skal ha mer sex - og dermed også få flere barn.

Det er derfor trolig «dejlig» lesning for våre danske venner å se at gjennomsnittsalderen for fødende kvinner faller i Danmark, for første gang på 40 år.

For mens det i 2015 ble født 1,72 barn per kvinne i Danmark, viser tilsvarende tall fra 2016 en økning til 1,79 barn per kvinne i gjennomsnitt. Det er tredje år på rad man ser en stigning. Statistikken viser også at danske kvinner for tredje år på rad har blitt mer fertile.

De danske kampanjene ble i sin tid både hyllet og hatet, men mye tyder på at de har hatt ønsket effekt, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.

- Jeg vil nødig ta æren for at gjennomsnittsalderen faller, men det er fantastisk. Det er alltid fantastisk med babyer, og spesielt at de kommer fordi foreldrene faktisk ønsker seg dem, sier DR-redaktør Dorthe Thirstrup til Dagbladet.

Hun var programredaktør for tv-sendingen «Knald for Danmark» som tilsynelatende økte temperaturen i danske soverom med flere grader i 2015.

- Grunnen til at vi valgte å sette fokus på det var at vi så at gjennomsnittsalderen for fødende steg, og at stadig flere trengte medisinsk hjelp for å bli gravide. Vår biologi er slik at kroppen gjerne er klar for barn før vi er det i hodet. Ekspertene trykket på alarmen og sa, om dere vil ha barn så må dere komme igang.

Og DR tok folkeopplysningsrollen på alvor.

TV-sendingen kom som nevnt i gang som følge av lave fødselsprognoser i Danmark, der det i snitt blir født rundt 1,7 barn per år. Men for å opprettholde befolkningstallet, og for å kunne ta vare på eldregenerasjonen, kreves mellom 2 og 3. Danskene har dermed fortsatt en liten vei å gå.

Lover lengre liv for dem som har mye sex

Det skulle ikke ta lang tid før DRs «vågale» idé ble fulgt opp av en (om mulig) enda mer original kampanje fra det danske reisebyrået Spies. De varslet at de ville tilby eksotiske reiser for danske foreldre. Og lengre liv for dem som har mye sex.

Reisebyrået har i flere omganger kjørt humoristiske kampanjer for å få par på ferie, men også for å få dem til å ligge sammen under oppholdet. Faktisk hevder de at 10 prosent av alle danske barn blir unnfanget nettopp på ferie.

Først kom de med kampanjen «Do it for Denmark» i 2014, deretter med kampanjen «Do it for mom» i 2015. Totalt har disse videoene blitt sett over 20 millioner ganger. I november i fjor fulgte de opp med kampanjen «Do it Forever».

I kampanjen «Do it Forever», konkluderer Spies med at «du ikke slutter å ha sex fordi du blir gammel, du blir gammel fordi du slutter å ha sex».

Reisebyrået tilbyr dermed rabatt på eksotiske reiser for alle dansker med barn, og jo flere barn, desto billigere. Målet er at mor og far skal få fred, ro og ikke minst lyst, til å ha sex. Samtidig som de forbedrer helsen sin.

- Regelmessig sex forbedrer immunforsvaret, styrker hjertet, og mye mer. Det kan utvide levealderen din med åtte år, sier fortellerstemmen og viser til undersøkelser gjort av Dr. Michael Roizen ved Cleveland Clinic.

Om sex ikke øker levealderen din, så er det uansett påvist en rekke helsegevinster fra et aktivt sexliv, som nedsatt risiko for prostatakreft, stressreduksjon og bedre søvn.

- Knald for Norge

Medier verden over kastet seg den gang over tastaturet for å skrive om Danmark Radios «Knald for Danmark»-kampanje. Interessen var ikke mindre for Spies' kampanjer. Den plutselige internasjonale interessen for danskenes sengemanerer kom overraskende på Thirstrup.

- Det hadde vi ikke forventet. Vårt perspektiv var naturligvis Danmark. Men jeg vil tro at den internasjonale interessen passer godt med utlendingers oppfattelse av Danmark. Det var tross alt her pornografi først ble tillatt. I tillegg var det nok en del som syntes vi var veldig vågale, siden vi er en rikskringkaster, sier hun.

Det er natruligvis vanskelig å bevise noen klar sammenheng mellom de mange kampanjene og den synkende alderen for fødende kvinner. Og selv om den gjennomsnittlige alderen for alle fødende kvinner faller, har gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende (29,1 år) stått på stedet hvil siden 2013.

En annen positiv nyhet er derimot at danske kvinner blir stadig mer fertile. Mens det i 2015 ble født i gjennomsnitt 1,72 barn per kvinne i alderen 15-49 år, viser tilsvarende tall fra i fjor 1,79. Det er en stigning for tredje år på rad.

Nordmenn står fritt fram til å la seg inspirere av våre danske brødre og søstre. Thirstrup har i alle fall en klar oppfordring: «Knald for Norge»!