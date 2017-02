Dansk mann ble erklært død. Legene fikk det travelt da han plutselig beveget på seg

(Dagbladet): En mann fra Odense i Danmark ble 31. januar i år erklært død i sitt hjem og kjørt til det danskene kaller intervallstuen på Odense Universitetshospital. Kort tid etter ble han i all hast fraktet opp til akutten for å bli forsøkt gjenopplivet, etter at en sykepleier hadde sett ham bevege på seg.

Det skriver den danske avisa Ekstra Bladet.

Legene målte hjerteaktivitet under gjenopplivningsforsøket, men mannens liv sto ikke til å redde.

- Hånda rykket til

Gitte Jørgensen, ambulansesjef i region Sør-Danmark, skriver i en intern mail, gjengitt i danske medier, blant dem dansk TV 2, at hun føler at hun er nødt til å forklare hva som faktisk skjedde:

- Sykepleieren som tok i mot pasienten, så rykkvise bevegelser i en hånd. For å unngå enhver tvil ble avdøde flyttet til akuttmottaket, skriver hun.

Der kjempet legene forgjeves for å gjenopplive mannen, og ifølge Jørgensen registrerte legene hjerteaktivitet under opplivningsforsøket. Kort tid seinere opphørte all hjerteaktivitet, og mannen døde.

Kunne mannen vært i live i dag, dersom han hadde fått en annen behandling? Og var han faktisk i live, da han ble erklært død? Det skal nå Styrelsen for pasientsikkerhet undersøke, etter at sykehuset politianmeldte seg selv.

- Det skjer svært sjeldent at noen blir hentet opp fra «intervallstuen» for å bli forsøkt gjenopplive, sier overlege Henrik L. Hansen, som er avdelingsleder i Styrelsen for pasientsikkerhet, til Ekstra Bladet.

- Skal være død

Ved danske sykehus har man en såkalt intervallstue (også kjent som sekstimersrom), der avdøde ligger fram til det dukker opp «sikre dødstegn», som dødsstivhet (rigor mortis) og dødsflekker. Rommet er til for å sikre at folk faktisk er døde, før de blir transportert videre til likkjelleren, skriver avisa.

I Norge er det vanlig praksis at avdøde blir kjørt rett til likkjelleren ved sykehuset, eventuelt at de ligger på et venterom til pårørende har fått tatt farvel.

- Når man ligger på intervallrommet, så skal man være død. Det er man, etter regelverket, først når all hjerte- og lungefunksjon har stoppet, eller dersom hodet er avskilt fra kroppen. Så hvis man ikke er død, så skal man naturligvis ikke ligge på intervallrommet. Generelt kan man si at hvis man er død, så beveger man seg ikke, og det er heller ikke noen målbar eller lyttbar hjerteaktivitet, sier Henrik L. Hansen, til avisa.

Dansk TV 2 skriver at det likevel kan finnes målbare elektriske spenninger i hjertet, uten at det har vært faktisk hjerteaktivitet. Ifølge Hansen kan det være korrekt å erklære en pasient død i slike tilfeller.

Ekstra Bladet skriver at de har forsøkt å få en kommentar fra sykehuset siden 17. februar, uten hell. Ambulansesjef i Region Sør-Danmark, Gitte Jørgensen, sier via sin pressesjef at hun ikke ønsker å delta i et intervju.

Hun skriver imidlertid i en mail at hun aldri har hørt om lignende hendelser, men sier at hun ikke kan uttale seg om den konkrete saken - på grunn av hensyn til taushetsplikten.