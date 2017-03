Dansk minister feirer innstramming nummer 50 på denne måten, og folk er forbanna

(Dagbladet): «I dag fikk jeg vedtatt innstramming nummer 50 på utlendingsområdet. Det skal feires!»

Slik lyder Facebook-oppdateringen til den danske innvandrings- og integreringsministeren Inger Støjberg. Hun har også lagt ut et bilde av en kake med et dansk flagg, og tallet «50».

Hun la også ved en lenke til en liste over de 50 innstrammingene som har blitt gjennomført.

«Usmakelig»

Bildet, som i skrivende stund bare har ligget ute i snaue to timer, har skapt et voldsomt engasjement. Mange liker bildet, men det er også mange som lar seg provosere over Støjbergs feiring.

- Det er noe alvorlig galt når det er god reklame i seg selv å gjøre livet vanskeligere for flyktninger og innvandrere. Dette uten noen form for forklaring eller argumentasjon. Det har åpenbart blitt sånn at man i stedet baker eller bestiller en kake med tallet 50 på, enn å forklare hva innholdet i lovgivningen er, skriver en bruker på Facebook.

En annen kommenterer at det er en merkelig ting å feire, mens en tredje peker på at det er «usmakelig».

- Jeg kunne forstått feiringen om du hadde laget 50 tiltak som ville sørget for en bedre integrering. Du er vel integreringsminister?, spør en fjerde.

Ikke alle er negativt innstilt. Av antallet reaksjoner på bildet er det store flertallet «likes», og flere har kommet ministeren til forsvar i kommentarfeltet.

- Jeg har stor respekt for jobben du gjør, samt din evne til å holde fokus. Uansett uenighet er det behov for politikere som deg, Inger Støjberg, sier en annen.

Lettet

I forrige uke avviste EU-domstolen at EUs medlemsland har plikt til å dele ut humanitære visum ved ambassader i andre land. Det ble samtidig stadfestet at dette er et spørsmål for nasjonal rett.

Støjberg sa ifølge NTB at hun var lettet over konklusjonen, og at et annet utfall ville ha fått uoverskuelige konsekvenser.

- Det ville ha åpnet døren til Europa på vidt gap og dermed direkte motarbeidet de innstrammingene vi har gjort for å få kontroll over tilstrømningen til Danmark, sa hun.

Danmark er, sammen med Storbritannia, det eneste landet som står utenfor ordningen med kvoteflyktninger.

Mens 21 000 personer søkte om asyl i Danmark i 2015, falt tallet til 6 235 i fjor.