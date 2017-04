Dansk politiker: - Lotto er en skatt for dumme mennesker

(Dagbladet): En av gårsdagens mest engasjerende saker i Danmark, var egentlig en énquete i finansavisa Børsen med Joachim B. Olsen som sitter i Folketinget for Liberal Alliance.

Etter å ha fortalt hva han foretrekker av eie og leie (han svarer: eie), lån med eller uten avdrag (med) og designmøbler eller Ikea (det siste), ble han spurt om han spiller Lotto.

- Nei. Det er en skatt for dumme mennesker. En ekstra skatt, svarte han.

Mener folk heller bør spare

Saken ble plukket opp av andre medier, og de ulike versjonene var en av dem som sirkulerte mest på sosiale medier i Danmark.

Olsen utdyper overfor Dagbladet:

- Sjansen for å vinne i Lotto i Danmark er 1:98 000 000. Det er å kaste penger ut av vinduet.

Han anbefaler folk å heller investere i aksjer, spare pensjon eller spare til en reise med familien.

- Jeg tror folk spiller Lotto fordi de liker å drømme om hva de vil bruke pengene på. Det bruker de masse tid på å tenke på. Tid som kunne vært brukt på å være noe for deres nærmeste, eller på rent faktisk å realisere realistiske mål, sier Olsen til Dagbladet.

Synes ikke folk er dumme

I hjemlandet har han fått svar fra Center for Ludomani, som er en organsiasjon som hjelper folk med spillavhengighet.

Leder Michael Bay Jørsel mener det er å stemple dansker. Ifølge BT er det 800 000 som spiller Lotto hver uke i Danmark.

- Herr og Fru Danmark vet godt at sjansen for å vinne er liten. Jeg synes ikke folk er dumme. Jeg synes tvertimot det var en dum uttalelse, sier han til BT.

Avisa har også snakket med Lotto-vert Ole Stephensen, som har intervjuet mange av vinnerne og skrevet bok om dem. Han peker på at overskuddet går til gode formål.

- De jeg møtte da jeg skrev boka, var ikke dumme. Faktisk var deres holdning at de ikke regnet med å vinne så mye penger, men at man i det minste støttet en god sak.

I fjor ble 1,1 miliarder danske kroner fordelt på ulike fomål, av et totalt overskudd på 1,7 milliarder.

Norsk Tippings overskudd i 2016 var på fem milliarder. Etter grasrotandelen på fem prosent er trukket fra, går 64 prosent , 18 prosent til kultur og 18 prosent til humanitære formål.

På hjemmesiden oppgir Norsk Tipping at det er 5,3 millioner mulige kombinasjoner av sju rette, og at sjansen for å vinne førstepremien altså er 1:5,3 millioner. Imidlertid er det 20 prosent sjanse for å vinne et eller annet dersom du leverer en kupong på ti rekker hver uke (altså at du får fire rette eller mer på en rekke).