Danske arkeologer har funnet et nesten 18 000 kvadratmeter stort steinalder-anlegg

(Dagbladet): Arkeologer fra Museum Sydøstdanmark har funnet et enormt anlegg som stammer fra yngre steinalder ved Rødvig på Stevns, Øst-Sjælland.

Innhegningen ser ut til å ramme inn et ovalt område på nesten 18 000 kvadratmeter, skriver videnskab.dk.

Arkeolog og utgravingsleder Pernille Rohde Sloth forteller Dagbladet at de fortsatt ikke vet helt hva det er de har funnet.

- Vi tror det kan ha vært en samlingsplass, kanskje for noe rituelt eller sport, men nøyaktig hva som har foregått der, er vi fortsatt usikre på, sier Rohde Sloth til Dagbladet.

Ligner labyrint

Det var i september i fjor at anlegget ble funnet, og arkeologene er langt fra ferdige med å undersøke det enorme området.

Noe av det mest spesielle ved anlegget er inngangene, forteller utgravingslederen.

Gjerdet er nemlig bygget i fem rekker utenpå hverandre, og inngangene i hver av rekkene ser ut til å ligge forskjøvet for hverandre.

Rohde Sloth forteller at noen av inngangene synes å være åpne, mens andre er stengt, som innebærer at det indre området av anlegget trolig har vært skjult. Rohde Sloth forteller at en teori er at nettopp det kan ha vært meningen.

- Det ligner litt på en labyrint, sier hun til Dagbladet.

Det er funnet en del liknende anlegg i Danmark de siste åra, forteller arkeologen.

Yngre steinalder

Yngre steinalder viser til siste delen av steinalderen, da de fleste menneskene ble bofaste jordbruksfolk.

Den yngre steinalderen var preget av en gradvis endring fra jakt og sanking til dyrehold og dyrking av jorda som hovednæringer. Man regner med at yngre steinalder tok til i tida 4000–1800 f.Kr i Norden.