Danske Emilie Meng (17) funnet død

(Dagbladet): 17 år gamle Emilie Meng er funnet død. Det melder Midt- og Vestsjællands politi på Twitter.

Ekstrabladet skriver at jenta ble funnet i et tjern av en forbipasserende. Funnet ble gjort nær byen Borup på øya Sjelland.

Stedet er rundt 6 og en halv mil unna det siste stedet hun ble sett i live.

Forsvant etter bytur

17-åringen har vært savnet siden den 10. juli. Da tok hun farvel etter en bytur med sine venninner ved Korsør stasjon i 04-tida.

Der sa hun farvel til to venninner som dro videre med en drosje, mens hun selv tok beina fatt i retning foreldrenes hus, noen få kilometer unna.

Dit kom hun aldri fram til, og siden den gang har politiet og hundrevis av frivillige lett etter jenta.

Vanskelig etterforskning

Etterforskerne har hatt flere teorier om hvor jenta endte opp.

Blant disse er at hun hadde satt seg på et tog i retning København, eller en annen dansk by, samme natt som hun forsvant.

Denne teorien er senere blitt avvist av etterforskerne.

Dette i likhet med ryktene om at hennes Facebook-konto hadde vært aktiv i etterkant av forsvinningen.

- Det siste vi vet sikkert om henne er at hun befant seg på Korsør stasjon denne morgenen. Etter det finnes ingen sikre spor, har visepolitimester Søren Ravn-Nielsen tidligere uttalt til Dagbladet.

Nye muligheter for politiet

Nå jobber etterforskerne på spreng for å finne ut hva som har skjedd.

Ekstrabladet skriver at funnstedet er sikret og at kriminalteknikere har undersøkt liket siden klokka 16.00.

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi skal ha en pressekonferanse klokka 20.30 søndag.

- Funnet åpner opp for noen helt nye etterforskningsmuligheter. Vi vet nå at Emilie er funnet langt fra sitt hjem, og på pressekonferansen vil vi fortelle hvordan borgere kan hjelpe oss med informasjon i forbindelse med den nye situasjonen, sier Kim Kliver.