Danske myndigheter om hovedstaden Norge mener er trygg for flyktninger: «Det er krigslignende tilstander»

(Dagbladet): Norge og Danmark har mye til felles i asylpolitikken. For eksempel har begge landene grensekontroll og en innvandringspolitikk som betegnes som streng i Europa-sammenheng.

Norske myndigheter ser også til danske myndigheter når de vurderer sikkerhetssituasjonen i Somalia.

Begge de to landene har nylig åpnet for å kalle tilbake flyktningstatusen til somaliere og sende dem tilbake til hjemlandet.

Bakgrunnen er at Somalias hovedstad Mogadishu vurderes som trygg nok til at flyktningene kan returnere - enten til et liv i den raskt voksende byen eller til såkalt «internflukt».

Nå har det danske Utenriksministeriet (I Norge: Utenriksdepartementet) imidlertid endret sin sikkerhetsvurdering - til det verre.

- Krigslignende tilstander

I sitt oppdaterte reiseråd fra slutten av november, skriver de følgende om Mogadishu, byen norske UDI mener er trygg:

«Det er en meget stor risiko for terrorangrep i Somalia (...) Det er krigslignende tilstander i og omkring hovedstaden Mogadishu, i visse deler av det sydlige og sentrale Somalia samt i visse deler av Puntland (...) Det er stor risiko for granat- og selvmordsangrep, som dessverre ofte rammer sivile.», skriver de i reiserådet, som omtales av Politiken.

Det oppdaterte reiserådet fører til en ny diskusjon i Danmark om hvorvidt 100 somaliske kvoteflyktninger kan fratas sin flyktningstatus og sendes tilbake fra Danmark til Somalia.

- Det skjer hele tiden angrep fra al-Shabaab, og akkurat nå står landet overfor et valg som er ekstremt konfliktfylt og igjennomskuelig. Det er også klanstridigheter som rekker langt tilbake i tid og som omfatter mer enn al-Shabaab, sier Somalia-ekspert Peter Albrecht ved Dansk Institut for Internationale Studier til Politiken, og viser til det forestående presidentvalget som denne uka ble utsatt igjen.

Advarer mot returer til Somalia

Eksperten, som følger situasjonen i Somalia tett, støtter vurderingen fra det danske Utenriksdepartementet - og advarer mot å sende flyktninger tilbake til landet.

Nå gjenstår det å se om det danske Utenriksministeriets endrede sikkerhetsvurdering har noe å si for asylpolitikken landet fører.

Det er det ingen automatikk i.



I Norge fraråder Utenriksdepartementet (UD) også alle reiser til Sør- og Sentral-Somalia inkludert Mogadishu, mens UDI mener Mogadishu nå er trygt.

De har argumentert for at det er stor forskjell på om en tidligere flyktning eller asylsøker blir tvunget til landet, og om det er trygt der for en nordmann eller danske på reise.

- Vesentlige forbedringer

UDI mener det har skjedd «vesentlige forbedringer» av en sånn grad i Mogadishu at det går an å sende folk tilbake dit etter den nye instruksen.

Derfor har de varslet at de vil gjøre en ny vurdering av sakene til 1600 somaliere som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

De fleste er enige om at hovedstaden er blitt tryggere siden 2012, men det er stor uenighet rundt hvorvidt den er trygg nok til at folk kan tvangstreturneres dit.



FN har blant annet kritisert Norges avgjørelse, og bedt om at planene stanses, ettersom de mener det ikke er noe som tilsier at endringen i Sør- og Sentral-Somalia inkludert Mogadishu er stabil og av en varig karakter.