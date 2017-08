Danskene håper denne skiltingen vil få bilistene til å senke farten

(Dagbladet): Danskene har erfaring med at folk bremser ned når de ser trafikkpolitiet. De vil nå ta i bruk skilt for å hindre fartsovertredelser på særlig farlige strekninger.

De fleste bilister kjenner nok refleksen når man ser politiet eller veivesenets utsendte stå i grøfta. Mange bremser ned med en gang - enten man kjører for fort eller ei.

Den effekten vil politiet i Sydsjællands og Lolland-Falsters utnytte med en ny kampanje. Det skriver danske TV2.

Kampanjen går ut på at politiet setter ut skilt av motorsykkelbetjenter langs veien, som skal se så ekte ut som mulig.

Det danske politiet tror og håper effekten blir at bilistene letter litt på trykket på gasspedalen.

Effekten

Leder for trafikkpolitiet i Sydsjællands og Lollas-Falsters-politiet, Erik Mather, sier til den danske avisa at det for 20 år siden var en liknende kampanje i landet, og at det var en av de mest effektive kampanjene de har gjennomført.

Det er grunnen til at det danske politiet nå ønsker å ta opp igjen dette.

Sjef for utrykningspolitiet i Norge, Runar Karlsen, sier at danskene helt sikkert har gode grunner for å gjøre dette, men at det ikke er en måte politiet i Norge vil drive sin kampanje.

- Vi har kampanjeskilting i samarbeid med Vegvesenet, men vi har ikke hatt tradisjon for å bruke den typen bildebruk, sier han til Dagbladet.

Annen praksis

- Kontrollene våre er ganske synlige. I tillegg har vi både synlig og sivilt politi ute på veiene. Det vet også bilistene i Norge, sier Karlsen, som har stor tiltro til denne tradisjonen.

Utrykningspolitiet kjenner godt til effekten av å ha fartskontroller langs veiene.

- Politikontroller er et veldig virkningsfullt tiltak for å få ned farten. Ut fra forskning er dette det viktigste tiltaket, fordi man frykter å bli straffet eller miste førerkortet, sier Karlsen og legger til:

- Bilister senker raskt farten når de ser en kontroll, dersom de kjører for fort. Men da er som oftest allerede farten deres målt. Måleposten står ofte før politiet blir synlig.

Heller skilt enn bøter

Det danske politiet sier de mye heller vil ha denne skiltingen for at folk skal senke farten, enn å skrive ut mange bøter.

Danskene har valgt ut seks særlig farlige veistrekninger, som allerede følges tett opp av trafikkpolitiet.

- Dette er åpenbart gjort av god hensikt i Danmark, men vi ville ikke gått for den strategien med å framstå som en trussel langs veien, sier UP-sjef Karlsen.

Den danske fartskampanjen skal etter planen fortsette ut året. Videre vil de måle hvorvidt den har hatt noen effekt på strekningen.