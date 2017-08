Danskenes Sylvi vil lære av Norges returpolitikk

(Dagbladet): Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg skapte overskrifter langt utover sine egne landegrenser da hun feiret innstramming nummer 50 på asylfeltet med kake tidligere i år.

I dag besøkte hun sin norske statsrådskollega Sylvi Listhaug (Frp) for å hente inspirasjon om hvordan Danmark skal få en mer effektiv returpolitikk.

- Det er masse inspirasjon å hente i Norge. Et eksempel er utsendelse av avviste asylsøkere og kriminelle. Der ligger Norge helt i front. Det er det ingen tvil om. Derfor er det viktig for meg å se nøyaktig hva det er dere gjør her, og vi har allerede kopiert en del av «den norske modellen». Og jeg har også blitt inspirert til mer ved å være her i dag, sier Støjberg til Dagbladet.

Besøkte Trandum

Hun har mange likhetstrekk med Listhaug.

De er begge født på 70-tallet, oppvokst opp på gård, og har en uttalt kristentro.

Mange trekker også paralleller mellom politikken og retorikken til de to politikerne.

- Det er to damer med gjensidig nytte av hverandre. Der Danmark er strengere enn Norge, bruker Listhaug det som eksempel for at Norge bør bli strengere, og motsatt, beskriver generalsekretær Ann Magritt Austenå i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), som følger tett med på innvandringspolitikken i begge land.

Mandag besøkte de to statsrådene Trandum, for en innføring i den norske returpolitikken.

- Kopierer ikke

De diskuterte også en svartelisting av hatpredikanter, som Danmark allerede har innført og som Listhaug nå vil kopiere til Norge.

Bare noen måneder før Listhaug skapte overskrifter i Norge med sin oppfordring til angiveri av asylsøkerjuks, kom Støjberg med et liknende utspill i Danmark, hvor hun ba alle borgere i Danmark varsle politiet dersom de mistenkte ulovlig innvandring.

- Hvor ofte kopierer du utspill fra Støjberg?

- Det er egentlig ikke i så veldig stor grad, jeg hadde ikke fått med meg det utspillet, men det kan hende vi tenker litt likt, sier Listhaug.

- Hvem er strengest av dere to?

- Det er det spørsmålet vi får oftest. Jeg deler mange synspunkter med Sylvi, og derfor er det også en del likheter mellom politikken vår, og jeg tror vi begge lar oss inspirere litt av hverandre, sier Støjberg.

- Er Sylvi et forbilde for deg?

- Det er hun helt bestemt, på mange måter, sier Støjberg.

- Og vice versa, skyter Listhaug inn.

- Hva kan du lære av Støjberg?

- Jeg kan lære mye av Inger. Hun står også i stormkast hele tida, og det er nyttig å snakke sammen om det, for der er vi ganske like. Vi har ganske tjukk hud begge to, sier Listhaug til Dagbladet.