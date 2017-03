Datamaskiner og ipader blir forbudt på fly mellom Midtøsten og USA

USA iverksetter nå ett forbud mot at passasjererne har med seg store elektroniske apparater på alle fly som går mellom USA og land med muslimsk majoritet, melder Al Jazeera.

Alt som er større enn mobiltelefoner skal holdes borte fra kabinen. Forbudet blir ifølge Al Jazeera offentliggjort i dag. Årsaken til at forbudet allerede er kjent, er en pressemelding fra Royal Jordanian Airlines og en melding fra Saudi Arabias nyhetsbyrå.

Forbudet vil skje på alle direktefly fra USA som går til ti internasjonale flyplasser: Kairo i Egypt, Amman i Jordan, Kuwait by i Kuwait, Casablanca i Marokko, Doha i Qatar, Riyadh og Jeddah i Saudi Arabia, Istanbul i Tyrkia - samt Abu Dhabi og Dubai i De forente arabiske emiratene.

En talsmann sier til Al Jazeera at forbudet vil angå ni flyselskap.

Royal Jordanian-flyselskapet sier at mobiltelefoner og medisinske apparater er tillatt. Alt annet, som datamaskiner, ipader og andre tabletter, e-bok-lesere, dvd-spillere, elektroniske spill og kamera må legges i bagasjen som sjekkes inn. Det jordanske flyselskapet forteller at forbudet mot elektronisk håndbagasje gjelder deres avganger til New York, Chicago, Detroit og Montreal.