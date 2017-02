Datatilsynet skeptisk til digitale strømmålere

I løpet av året vil 1,4 millioner strømkunder få byttet ut sin gamle strømmåler med en ny og digital måler. Datatilsynet frykter for personvernet.

Over 400.000 strømkunder har allerede byttet ut sine gamle strømmålere med en ny digital måler, og i løpet av året skal 1,4 millioner digitale målere installeres i norske hjem. I alt 2,9 millioner gamle målere skal byttes ut med de nye digitale.

Innføring av smarte målere et ledd i den pågående moderniseringen av strømnettet helt fram til strømkundene, men Datatilsynet er skeptisk, melder NRK.

De nye målerne gjør at strømforbruket blir registrert på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet. De nye målerne har også et åpent grensesnitt, det vil si en plugg som gjør det mulig for kommersielle aktører å koble seg på. Dette er Datatilsynet skeptisk til og mener at det åpner for å gi andre innblikk i folks privatliv.

– Her kan kommersielle aktører koble seg på og de kommer til å selge ulike typer tjenester, som alarmtjenester eller fulle smarthus, og da gir man fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

– Folk er nødt til å være på vakt. De må være veldig klar over hva de skal si ja eller nei til, og ikke minst må selskapene være flinke til å informere folk om hva det innebærer å inngå en avtale.

NVE mener de smarte målere vil gjøre det mulig for strømkundene å spare penger ved å tilpasse forbruket sitt til strømpris og nettleie.

(©NTB)