- David Cameron kan bli Stoltenbergs etterfølger i NATO

David Cameron kan bli NATOs neste generalsekretær, alt om to år, ifølge den engelske avisen The Telegraph.

Theresa Mays rådgivere mener at den beste måten Storbritannia kan sikre den attraktive posisjonen som generalsekretær i NATO på, er å forslå tidligere statsminister David Cameron som kandidat, skriver The Telegraph.

May har tidligere uttalt at britene ønsker å spille en viktigere rolle i NATO i tiden framover.

Gode sjanser

Uttalelsen kom etter brexit-avgjørelsen, og en NATO-kilde avisen har snakket med mener de har gode sjanser for å få den neste generalsekretæren ettersom Storbritannia er det militært største og mest betydningsfulle landet i alliansen, ved siden av USA.

Siden NATO ble dannet i 1949 har alle generalsekretærene vært europeiske.

– Å få USAs støtte vil være viktig for å sikre stillingen. Det er ikke nødvendigvis avgjørende i startfasen, men til sjuende og sist veier USAs ønske tungt. Samtidig må avgjørelsen være enstemmig, sier kilden.

Møtte Stoltenberg

May møtte generalsekretær Jens Stoltenberg i Downing Street 10 forrige måned, for første gang etter at Trump ble valg til USAs nye president.

Den engelske avisen skriver også at det er ventet at Stoltenberg takker for seg som generalsekretær enten i 2018 eller 2019.

Det finnes ikke noen bestemt periode for hvor lenge en person kan bli sittende som generalsekretær i organisasjonen, men Stoltenbergs to forgjengere hadde stillingen i fem år.

(NTB)