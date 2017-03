(Dagbladet): Torsdag offentliggjorde føderale aktorer at de har pågrepet 13 medlemmer av MS-13-gjengen i Brentwood i staten New York.

De 13 er siktet for en rekke voldsepisoder og sju drap. Alt skal ha funnet sted i løpet av en femårsperiode, skriver nyhetsbyrået AP.

Dobbeltdrap på tenåringsjenter

Blant drapene er det gruoppvekkende doppeltdrapet på tenåringene Nisa Mickens (15) og Kayla Cuevas (16).

De to jentene ble angrepet på åpen gate, med macheter og baseballkøller, i fjor sommer.



Gjerningsmennene var fire gjengmedlemmer som kjørte rundt i en bil på jakt etter fiender av MS-13.

Grunnen til at de to jentene ble ofre for gjengens brutalitet var at Cuevas hadde en feide gående med gjengmedlemmer, på skolen og i sosiale medier.

Mickens var, ifølge statsadvokat, Robert Caspers «på feil sted, til feil tid».

Brentwood har hatt store problemer med gjengkriminalitet det siste tiåret, men det var først etter drapet på det to tenåringsjentene at FBI og det lokale politiet for alvor tok tak i problemet.

- Vold og brutalitet er kjennetegnet på MS-13-gjengen, men drapet på disse tre tenåringene er spesielt opprørende, sier Caspers.

Drept gjengmedlem

Det tredje drapet han sikter til er drapet på 18 år gamle Jose Pena-Hernandez, som selv var medlem av MS-13-gjengen.

Han ble lurt med ut i et skogområde av personer han trodde var venner. Der ble han stukket til døde.

Kroppen hans ble funnet på området til et nedlagt psykiatrisk sykehus.

Drapet på Pena-Hernandez fikk ikke offentlig oppmerksomhet før politiet begynte å finne lik i kjølvannet av drapet på de to tenåringsjentene.

MS-13-gjengen, også kalt Mara Salcaturcha, ble trolig grunnlagt som en gategjeng i Los Angeles på 80-tallet. Grulleggerne var flyktninger som flyktet fra borgerkrigen i El Salvador.

Nå er det en stor internasjonal organisasjon, med titusenvis av medlemmer i flere Sentral-Amerikanske land og amerikanske stater.

Trump-oppmerksomhet

Gjengen har også tiltrukket seg oppmerksomheten til president Donald Trump. Under et intervju med Time i desember, i forbindelse med at de hadde kåret ham til «Person of the year», dro Trump fram et eksemplar av avisen Newsday.

På forsiden stod det «Ekstremt voldelig gjenggruppering». Saken handlet om gjengbrutaliteten i Brentwood.

Trump henviste til artikkelen for å underbygge og begrunne sitt ønske om tøffere innvandringslover.

- De kommer fra Sentral-Amerika. De er tøffere enn noen du har møtt. De dreper og voldtar alle der ute. De er ulovlige. Og de er ferdige, sa Trump.

10 av de 13 gjengmedlemmene som nå er i politiets varetekt oppholdt seg i USA ulovlig. De kommer fra El Salvador og Honduras.