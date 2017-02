De «ensomme ulvene» er ikke så ensomme likevel: Slik får de hemmelige terror-ordre fra IS i Syria

(Dagbladet): «Ensomme ulver».

Uttrykket har dukket opp i medieoppslag, politiutspill og forskeruttalelser etter en rekke av de grufulle terrorangrepene som har funnet sted de siste årene.

Men ulvene er ikke alltid så ensomme som det først framstår. IS-terroristene som slo til både i Paris, i Brussel, på stranda i Sousse i Tunisia og i Tunis ble dirigert av bakmenn i Syria eller Irak skriver New York Times i dag.

Dagbladet har også opplysninger om at Paris-terrorister kommuniserte med kontakter i Syria etter angrepet.

Mentorer

Ved å bruke sikre, krypterte meldingstjenester har bakmennene i Syria kunnet instruere terroristene i detalj mens de begikk sine grusomme handlinger.

New York Times bruker som eksempel en sak der to indiske brødre ble radikalisert og instruert til å utføre terror i storbyen Hyderabad.

Brødrene ble pågrepet i fjor sommer, og politietterforskningen har avdekket nær kontakt med en mentor hos IS.

IS-mentoren instruerte de blivende terroristene fra steg til steg i terrorforberedelsene – fra den tidligste radikaliseringsprosessen og gjennom anskaffelser, guiding og veiledning i den videre prosessen.

Ordre fra Syria

Opplysningene i New York Times stemmer også med et modus Dagbladet skrev om i 2015 – at enkeltceller i Europa får ordre fra Syria om å begå terror.

- Jeg frykter at dette er IS’ framtid, sier terroranalytiker Bridget Moreng til New York Times.



Hennes kollega Nathaniel Barr sier det samme:

- IS-mentorene fungerer som internett-coacher som guider og oppmuntrer underveis, sier Barr til New York Times.

Dagbladet har flere ganger skrevet om hvordan terroristene bruker kryptert kommunikasjon for å snike seg under sikkerhetstjenestenes radar. Dette har også kommet fram i rettssaker mot norske IS-krigere – der både meldinger og våpenbilder har gått hyppig mellom Norge og Syria.

Nye tjenester

Etter hvert som enkelte meldingstjenester – Facebook Messenger og Whatsapp, eksempelvis – er blitt «avleggs», har nye kommet til.

Nå bruker terroristene blant annet den krypterte meldingstjenesten Telegram - som også er en av IS’ aller viktigste propagandakanaler, chatteprogrammet Pidgin, e-posttjenesten Tutanota, og operativsystemet Tails. Sistnevnte kan medbringes på en minnepinne, og er også et yndet verktøy blant menneskerettighetsaktivister og IT-sikkerhetseksperter.

Men der mange journalister, aktivister og sikkerhetsfolk også trenger kryptering for å unngå snoking i materialet sitt – gjør også de samme tjenestene dem til nyttige verktøy for terrorister.