De fire mennene forsvant sporløst med to dagers mellomrom. Her gjør politiet det groteske funnet som kan avsløre sannheten

(Dagbladet): I løpet av drøye 48 timer i forrige uke forsvant fire unge menn i Bucks County i delstaten Philadelphia.

Jimi Tar Patrick (19) møtte aldri opp på jobb på torsdag. Det gjorde heller ikke Mark Sturgis (22) eller Tom Meo (21) på lørdag.

18 år gamle Dean Finocchiaro ble sist sett fredag kveld.

Forsvinningen har fått massiv oppmerksomhet i amerikansk presse de siste dagene, og i natt fikk politiet sitt første store gjennombrudd da de gjorde et groteskt funn på en svær gård i området.

Arrestasjon

Nyhetsbyrået Associated Press skriver torsdag at myndighetene har funnet menneskelevninger i en fire meter dyp grav på den aktuelle eiendommen, og at de har identifisert en av de avdøde som 18 år gamle Finocchiaro.

Myndighetene skal ha funnet graven ved hjelp av spesialtrente likhunder.

Politiet foretok også en arrestasjon i går da de pågrep en 20 år gammel mann for å ha forsøkt å selge bilen til en av de savnede dagen etter at vedkommende forsvant.

Den 20 år gamle mannen som nå er i politiets varetekt, skal ifølge myndighetene være sønnen til ekteparet som eier den store landbrukseiendommen.

Ekteparet har tidligere uttalt at de akter å samarbeide fullt ut med politiet i etterforskningen av forsvinningene.

Fant bil og medisin

20-åringen, som nå er varetektsfengslet, ble pågrepet allerede mandag for en urelatert forseelse.

Kausjonen ble satt til 850 000 kroner, som ble betalt av mannens far. Denne gangen er kausjonen satt til i overkant av 40 millioner kroner.

Det er en venn av 20-åringen som har fortalt politiet at den arresterte mannen forsøkte å selge ham en Nissan Maxima fra 1996. Denne bilen skal ha tilhørt 21 år gamle Tom Meo, og hans livsviktige diabetesmedisin ble funnet i kjøretøyet.

Meos foreldre har fortalt til New York Times at deres sønn aldri reiste noe sted uten medisinen, da den var livsviktig for ham.

- Grusomt

Mark Potash er faren til 22 år gamle Sturgis. Han forteller til New York Times at den siste uka har vært en voldsom påkjenning.

- Det er så grusomt. Jeg har aldri opplevd noe så forferdelig i mitt liv, forteller han.

Han sier videre at Sturgis og Meo var gode venner, og hadde kjent hverandre i ti år. Han hadde også hørt sønnen nevne navnet til Finocchiaro, men at han ikke trodde de kjente Patrick.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om at 20-åringen som nå er i deres varetekt er direkte knyttet til forsvinningene.

Det er heller ikke kjent om han hadde noen direkte kobling til de fire, men New York Times skriver at han og Patrick er venner på Facebook.

Hverken 20-åringen eller hans advokat har foreløpig kommet med noen kommentarer.