De pågrepne i Dortmund hadde ingen forbindelse til Berlin-terroren

(Dagbladet): De fire personene som torsdag ble pågrepet i Dortmund, ble ikke pågrepet i sammenheng med mandagens terroraksjon.



Det melder tyske påtalemyndigheter.



Torsdag formiddag meldte nemlig den tyske avisa Bild at tysk innsatspoliti hadde gått til aksjon mot en adresse i Dortmund og pågrepet fire menn som ifølge Bild var Berlin-terroristens «kontaktpersoner».



Det er Bilds påstand om at de fire som ble pågrepet var i kontaktnettet til den ettersøkte Berlin-terroristen, som tyske påtalemyndigheter dementerer.

Det har altså vært en politiaksjon, men denne har ingen sammenheng med terrorangrepet mandag, ifølge den tyske påtalemakta.



- Ettersøkt mistenkt ikke pågrepet

Den 24 år gamle tunisieren Anis Amri, politiets hovedmistenkte etter Berlin-terroren, skal imidlertid ikke være én av de fire som er pågrepet, ifølge Bild.

Nå ber imidlertid en av Amris brødre om at han melder seg for politiet, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Det var rundt klokka 20.00 mandag kveld kjørte at en stor svart lastebil inn i en folkemengde som var samlet til julemarked ved Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche på Breitscheidplatz vest i Berlin.

12 personer ble drep og ytterligere 48 personer ble skadet i terrorangrepet.

Etterlyst

I går ble Anis Amri etterlyst med navn og bilde for ugjerningen.

Ifølge Rheinische Post er de tyske myndighetene villig til å gi 100 000 euro til personer som kan hjelpe dem i å finne ham.

Politiet beskriver Amri som en 1.78 meter høy mann som veier rundt 75 kilo. Han har svart hår og brune øyne.

- Hvis du ser denne personen, kontakt politiet. Ikke sett deg selv i fare. Denne personen kan være bevæpnet og farlig, står det i politietterlysningen.

Ifølge Bild går Amri under seks ulike psevdonymer.

Han har også flere ulike pass. I disse står det vekselsvis at han er tunisisk, egyptisk og libanesisk, ifølge The Guardian.