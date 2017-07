De reiste til Syria for å gifte seg med IS-soldater: - Det var som Tinder

(Dagbladet): Fem tidligere «IS-bruder» snakker ut om livet i terrorgruppas såkalte kalifat i en videoreportasje med CNN.

Forholdet mellom drømmer, løfter og virkelighet var sprikende for disse kvinnene. Nå må de betale for at de tok sjansen på et liv i det som de siste åra har vært kjent som verdens mest beryktede terrorgruppe.

- Som «Tinder»

En fransk enke, tidligere gift med en IS-soldat, forteller at hun drømmer om å sole seg i bikini igjen. En syrisk engelsklærer ble forelsket i en marokkansk militant på sin vei mot Tyrkia, en mann hun kanskje aldri får se igjen. Tre indonesiske søstre dro etter løfter om gratis helsevesen og utdannelse.

Nå er de innelåst, sammen med flere kvinner og deres barn, med en usikker framtid i møte. De bor i byen Ain Issa, rundt femti kilometer fra Raqqa. De ble brakt til det fengselslignende stedet av kurdiske styrker, ifølge CNN.

Franske Saydia forteller blant annet om den spesielle datingopplevelsen som startet da hun ankom IS-hovedstaten.

De nyankomne kvinnene måtte ifølge Saydia alle vente i et rom. Der måtte de lage en slags CV hvor de ble bedt om å skrive ned opplysninger som alder, navn, beskrivelser av personligheten sin, og hva de så etter i en mann. Mennene gjorde det samme.

- Så møtes man for å snakke sammen i femten til tjue minutter. Deretter må man si ja eller nei, og om begge er enige så gifter man seg. Det går veldig raskt, forteller hun til CNN.

- Som Tinder?, [en datingtjeneste på mobil, red.anm.] spør CNNs reporter.

- Ja, svarer Saydia.

- Vil bare ha kvinner og sex

Tre indonesiske søstre, Rahma, Fina og Noor, reiste sammen til Raqqa. De kom aldri så langt til at de giftet seg med IS-soldater, fordi de tidlig innså at mennene ikke var muslimer i den grad de først hadde trodd.

- De sier de vil ha Jihad for Allah, men alt de egentlig vil ha er kvinner og sex. Det er forkastelig, forteller Rahma.

Jo Jakobsen er ekspert i internasjonal politikk og professor i statsvitenskap ved NTNU. Han forteller Dagbladet om flere grunner til at både kvinner og menn har blitt tiltrukket av terrorgruppa IS og blitt en del av den.

- IS har lyktes med rekrutteringen sin i flere år nå. De har blitt den store tiltrekningen, og de har vunnet kampen om å være det revolusjonære muslimske alternativ.

- En grunn for at folk har blitt med i IS kan være at man er i en vanskelig livssituasjon, at man leter etter et alternativ og etter en mening med tilværelsen. IS har klart å få kontroll over et relativt stort territorium, og selv om de nå holder på å miste det siste de har igjen så har det vært en suksess. Titusenvis av individer fra hele verden har strømmet til dem. Det blir nesten som en motesak for mange. Suksesser tiltrekker.

Jakobsen påpeker at det også finnes et ideologisk element, og at fleres motivasjon går ut på en religiøs overbevisning.

- De har gjerne denne dype troen om at samfunn bør organiseres etter veldig gamle, islamske prinsipper. For mange er dette elementet ganske avgjørende. Man kunne se at de faktisk etablerte en islamsk stat etter gamle prinsipper, og at denne staten fungerte i noen få år.

Kvinner som lokkemiddel

Engelsklæreren May er opprinnelig fra byen Homs i Syria, og hevder at hun bare skulle gjennom Raqqa på sin vei til Tyrkia da hun traff sin neste ektemann. Hun var allerede enke etter at hennes første mann ble drept av en skarpskytter.

- Jeg tror det var Gud som sendte ham til meg, forteller hun.

Hun beskriver sin ektemann, IS-soldaten Bilal, som en god mann som ikke ville utøve vold.

Hun forteller også om andre IS-bruder som hadde mindre lykkelige forhold.

- De europeiske kvinnene ser på de europeiske IS-mennene som store, sterke menn med våpen som vil beskytte dem. At det er som på film. Men mange fikk seg et sjokk da de ble skilt før en måned var gått.

Jakobsen trekker fram kvinner som et lokkemiddel i rekrutteringsprosessen til IS.

- For menn fra for eksempel Europa så kan grunnen til at de har blitt med i IS det at de ikke har lyktes i sammenhenger som jobb og familie der de kommer fra. I kalifatet har man ganske gode muligheter for å få seg en dame, og for mange vil dette virke lokkende. Det virker som dette har vært en klar, effektiv og bevisst strategi fra ledelsen i IS: Illusjonen om at IS er et slangs jordisk paradis. Mange har nok virkelig trodd på dette.

Mays mann er også fengslet, men i en annen by. Hun forteller CNN at hun savner ham, og at hun ikke takler tanken på å kanskje aldri få se ham igjen.

- Jeg vil at noen skal drepe meg. Jeg kan ikke begå selvmord. Bare drep meg, sier hun.

Et falmende glansbilde

Jakobsen er ikke overrasket over at kvinnene hadde et annet bilde av livet i kalifatet enn det som ble virkeligheten. Han vil likevel få fram at selv om terrorgruppa har vært og er brutale, så har de lyktes med flere ting.

- Når det gjelder propaganda er IS en overveldende suksess. Gjennom sosiale medier har de tegnet et glansbilde av det såkalte kalifatet og av IS. Men det er et faktum at de har klart å skape en slags hverdag med vannforsyning, elektrisitet og jobber som eksempler på fungerende elementer.

- På lang sikt er dette likevel umulig å opprettholde, og derfor slutter hverdagen ganske fort å samsvare med dette glansbildet for de aller fleste. De har fiender overalt, og det militære presset kom raskt. De mister også en del av inntjeningen sin fordi statene rundt prøver å stanse den økonomiske gevinsten deres.

Vanskelig å returnere

Franske Saydia drømmer om sin gamle hverdag. Om hun noensinne får returnere til Frankrike igjen, er usikkert.

- Jeg elsker livet, jeg elsker å arbeide, jeg elsker å bruke bukser, jeg elsker sminke, jeg elsker foreldrene mine. Alt jeg vil er å dra tilbake, forteller hun til CNN.

- I vestlige land er det sikkerhetsperspektivet som dominerer. Disse mennene og kvinnene utgjør en potensiell sikkerhetstrussel. De vil nok bli overvåket og de ulike landene må ha en strategi for hvordan de skal håndtere de ulike problemene som kan oppstå, forklarer Jo Jakobsen.

NTB meldte i dag, 17. juli, at USA-støttede opprørere har tatt oppstilling ved en moské i Raqqa, og at de varsler harde kamper mot IS innen kort tid. Et kurdisk-drevet nyhetsbyrå meldte mandag at 180 sivile har greid å flykte fra IS-kontrollerte områder i den syriske byen.

Offensiven mot Raqqa startet 6. juni, og siden da har den USA-støttede opprørsalliansen SDF inntatt flere områder.