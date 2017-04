- De sa: 'Sønnen din er homse. Gjør det du er nødt til å gjøre'

(Dagbladet): Den russiske avisa Novaja Gazeta har tidligere omtalt den angivelige forfølgelsen av homofile i Tsjetsjenia. Natalja Poplevskaja i Det russiske LHBT-nettverket hevder at mennene blir ført til en fangeleir noen kilometer utenfor delrepublikkens hovedstad.

- De tortureres med elektrosjokk, og blir slått med vannslanger. Alle de arresterte er homofile, eller folk som har blitt oppfattet som det, har Poplevskaja sagt, ifølge BBC.

Nå skriver The Guardian at de har vært i kontakt med flere menn som forteller at de har blitt lurt, fanget og plassert i den aktuelle fangeleiren.

Hevder alle ble torturert daglig

Avisa opplyser at de har valgt å benytte andre navn på mennene, fordi de frykter for sitt eget liv, og skriver at begge to nå er ute av Tsjetsjenia.

«Adam», som de har kalt den ene mannen, hevder at det startet med en telefonsamtale fra en homofil venn.

- Han ringte meg og med en rolig og normal stemme spurte han om vi skulle møtes. Jeg har kjent ham lenge, så jeg var ikke mistenksom i det hele tatt.

Ifølge The Guardian skal «Adam» ha innsett at han var blitt lurt da han møtte opp. Seks personer skal ha ventet på ham og ropt at de visste at han var homofil. Etter en stund skal han ha innrømmet at det stemte, og «Adam» forteller at han ble tatt med til et sted hvor menn var innelåst og sov på betonggulv.

«Adam» sier at over et dusin andre menn ble holdt på det samme stedet og hevder at alle ble torturert daglig. Noen av mennene skal ha blitt løslatt til familiene sine etter hvert.

- De sa: 'Sønnen din er en homse. Gjør det du er nødt til å gjøre med ham'.

Selv sier «Adam» at han ikke har vært i kontakt med sin egen familie, fordi myndighetene angivelig overvåker all kommunikasjon.

En annen mann The Guardian skal ha vært i kontakt med, «Akhmed», sier at han fikk en telefon av et familiemedlem som ga telefonen videre til politiet. Politiet skal ha sagt at en i familien ville bli tatt som gissel fram til han kom hjem. Slektningene skal ha beordret at han kom hjem umiddelbart.

- Jeg er absolutt ikke i tvil om at mine egne slektninger planla å drepe meg. Det var en invitasjon til en henrettelse, sier «Akhmed», som skal ha flyktet fra Russland i stedet for å returnere til familien.

Den russiske avisa Novaja Gazeta hevder å ha beviser på at minst tre menn skal ha omkommet siden den angivelige forfølgelsen av homofilie i Tsjetsjenia startet. «Akhmed» sier til The Guardian at han blir overrasket om det ikke er flere.

The Telegraph skriver at journalistene i Novaja Gazeta risikerer represalier for artiklene de har skrevet om tsjetsjenske myndigheter og synet på homofile, ifølge avisas redaktører.

- Homofile eksisterer ikke her

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson tok i går til Twitter, hvor han omtalte rapportene som «forferdelige».

«Myndighetene i Tsjetsjenia støtter, heller enn å sette en stopper for, dårlig behandling av LHBT-personer. Helt enig med Joyce Anelay», skriver Johnson og viser til en pressemelding sendt ut av baronesse og politiker Jocey Anelay (Det konservative parti).

I pressemeldingen oppfordrer Anelay Russland til å undersøke «massefengslingene av homofile menn i Tsjetsjenia og forsikre at gjerningsmennene blir stilt for retten». Baronessen viser til rapporter fra menneskerettsorganisasjoner som antyder at mer enn 100 homofile menn nylig har blitt fengslet.

Myndighetene i Tsjetsjenia nekter imidlertid for overgrepene.

- Homofile eksisterer ikke i vår republikk. Hvordan kan vi forfølge noen som ikke eksisterer? spør Alvi Karimov, talsmann for den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov, ifølge BBC.

Kadyrov er kjent som en autoritær skikkelse og har tidligere blitt sitert på at «prostitusjon, dop og homofile er gift for dagens samfunn».

- Brutal sadist

Dagbladet var onsdag kveld i kontakt med Aage Borchgrevink, seniorrådgiver ved Den Norske Helsingforskomité og forfatter av boka «Den usynlige krigen».

Han ser på Novaja Gazeta som en troverdig kilde og synes at nyhetene er triste.

- Hvis en skal se Russland i sin mest brutale form, og Putins sanne ansikt, så kan en reise til Tsjetsjenia, fortalte Borchgrevink til Dagbladet.

Borchgrevink beskriver Kadyrov som en føydalherre som knuser og kuer all form for motstand i regionen. I tillegg skal presidenten også tidligere personlig ha torturert fanger.

- Vi har mange vitnemål om dette. Han er en brutal sadist.

Ingvild Endestad, leder for FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, har tidligere omtalt situasjonen i Tsjetsjenia som svært alvorlig.

- Vi har fått bekreftet opplysningene av våre kontakter i området, sa hun i forrige uke om rapportene om at homofile blir forfulgt.

Hun sa også at FRI ønsker å legge press på norske myndigheter. Dette for at tsjetsjenske homofile skal få asyl.

- Vi samarbeider med andre menneskerettighetsorganisasjoner for å få LHBT-personer ut og i trygghet, sa Ingvild Endestad.