De siste øyeblikkene før Otto Warmbiers ferie ble forvandlet til et mareritt

(Dagbladet): Otto Warmbiers familie har frigitt en video av den avdøde 22-åringens siste frie øyeblikk i Nord-Korea på nyåret i 2016.

«Dette er den Otto som jeg kjenner og elsker. Dette er min bror», skrev Austin Warmbier, broren til Otto som har publiserte videoen.

Videoen viser glade turister som ler, og venter på fotografen. På signal kaster alle snøballer mot kamera. Midt blant de står Otto Warmbier, uvitende om hva som venter ham.

De siste dagene har en hel verden undret seg over de faktiske årsakene til at den amerikanske studenten Otto Warmbier (22) ble arrestert under sitt nyttårsbesøk i Nord-Korea, og hva som har skyld i 22-åringens dødsfall.

Etter et år i koma i nordkoreansk fangenskap ble Warmbier løslatt, og hentet tilbake til USA forrige uke. Gleden var imidlertid kortvarig. Etter seks dager kom Warmbier foreldre med dødsbudskapet.

Gråt og ba om tilgivelse

Den avdøde 22-åringen, som den gang var 21 år gammel, ble anklaget for å ha forsøkt å stjele et banner med et politisk slagord fra hotellet han bodde på, og ble arrestert på flyplassen i Pyongyang 2. januar 2016.

Det skulle gå to måneder før Warmbier igjen dukket opp i en video. Denne gangen var det ikke en hyggelig ferievideo som ble delt med verden.

- Forbrytelsen jeg har begått er alvorlig. Jeg angrer på handlingene mine, mer enn noe annet. Jeg beklager overfor det koreanske folket og de koreanske myndighetene. Jeg ber om tilgivelse, og jeg ber om hjelp til å redde livet mitt, sa en alvorsbetynget Warmbier under en pressekonferanse i Nord-Korea i forbindelse med rettssaken.

I samme videoklipp, som du kan se over, bryter han ut i tårer. Under pressekonferansen skal Warmbier også ha hevdet at han ble manipulert av amerikanske myndigheter til å stjele plakaten.

Amerikanske medier har i midlertid konkludert med at «tilståelsen» ble presset fram av nordkoreanske myndigheter, ifølge Washington Post.

Havnet i koma

Warmbier ble senere dømt til 15 år i en arbeidsleir. Kort tid etter havnet amerikaneren i koma.

Foreldrene til 22-åringen har fått forklart fra nordkoreanske myndigheter at sønnen skal ha lidd at botulisme, og at han deretter skal ha fått en sovepille som han aldri våknet opp fra.

Botulisme er en potensielt alvorlig forgiftning forårsaket av et toksin produsert av botulinum-bakterien, ifølge norsk helseinformatikk.

Warmbiers foreldre fester imidlertid absolutt ingen lit til den nordkoreanske forklaringen.

- Den forferdelige, torturlignende mishandlingen vår sønn ble utsatt for av nordkoreanerne, betyr at dette ikke kunne ende på noe annet vis enn det vi opplevde i dag, skrev familien i en pressemelding da det ble klart at Otto var død.

Reisekompis snakker ut

Britiske Danny Gratton, som var Warmbiers reisekompanjong og romkamerat på turen, har for første gang snakket offentlig om de siste dagene, timene og minuttene før Otto Warmbier ble arrestert.

Gratton møtte Otto Warmbier i Beijing i slutten av desember 2015, før de dro sammen til Nord-Korea. Her endte de opp på rom sammen.

- Fra vi dro til Pyongyang til jeg dro fra ham, var vi sammen hele tida. Vi ble godt kjent. Han var så moden for alderen, sier Gratton, som selv er i 40-åra, til Washington Post.

Gratton skal ha vært den eneste vestlige personen som så Warmbier ble pågrepet av nordkoreanske sikkerhetsfolk i Pyongyang 2. januar 2016.

- Otto var virkelig bare en fantastisk fyr, som havnet i den mest grusomme situasjonen det er mulig å tenke seg, sier Gratton

Hans klare melding til omverden er at Warmbier var «et uskyldig offer for et ondskapsfullt regime» og at 22-åringen ikke gjorde noe som tilsa at han fortjente straffen han fikk.

- Jeg tror ikke det er mulig for oss i Vesten å forstå det, vi kan bare ikke fatte ondskapen som ligger bak det (nordkoreanske, red.anm.) diktaturet, sier han videre.