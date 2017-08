De to vennene spiste middag i den lille landsbyen. Plutselig «stoppet tiden», og de døde samtidig

(Dagbladet): Den lille landsbyen Authon-du-Perche, omlag 15 mil sørvest for Paris, har med sine 1300 innbyggere aldri vært et sted franskmenn generelt har ofret mye oppmerksomhet.

Men etter at to menn på mystisk vis mistet livet i forrige uke, har ting forandret seg.

De to mennene, 38 år gamle Olivier Boudin og 69 år gamle Lucien Perot, ble funnet utenfor hjemmet til sistnevnte forrige torsdag morgen. Det skriver britiske The Guardian.

Boudin ble funnet liggende på ryggen på bakken, mens Perot satt på terrassen. Foran ham sto en tallerken med en halvspist baguette, litt camembert og et glass vin.

Hverken Boudin eller Perot hadde tegn eller skader som tydet på at de hadde vært utsatt for vold, og dermed var mysteriet et faktum.

Trodde de sov

Politiet ble først varslet om dødsfallet av en av Perots naboer. Hun hadde passert de to tidlig på morgenen torsdag og tenkte at de sov ut rusen etter en fuktig natt. De hadde nemlig for vane å nyte noen edle dråper i hverandres selskap.

Men da hun noen timer senere så at de ikke hadde leet på en muskel ante hun uråd. Hun gikk bort og forsøkte å riste liv i dem, men innså raskt at begge var døde.

- Først tenkte jeg at de måtte ha vært ganske fulle med tanke på at de fremdeles sov, sier naboen til L'Echo Républicain.

Ordføreren i den lille byen, Patrice Leriget, har ifølge The Guardian fortalt journalister at det så ut som om «tiden plutselig hadde stoppet», og ifølge Le Parisien så de to så fredfulle ut at en av naboene forsøkte å vekke dem ved å helle vann i ansiktene deres.

Matforgiftning?

Politiet gikk umiddebart til verks for å komme til bunns i mysteriet, og det første de undersøkte var om de to kunne ha vært utsatt for matforgiftning.

De sendte både bønner, kjøtt, ost, brød og vin til Institut Pasteur i Paris for å finne ut om maten var skyld i den plutselige døden, men prøvene for blant annet botulisme viste seg å være negative.

Det var først i går, etter nesten ei uke, at obduksjonsrapportene var klare, og svaret var noe ganske annet enn det som først ble antatt.

- Som far og sønn

Ifølge rapporten hadde Perot forsøkt å svelge et relativt stort og utygd stykke kjøtt. Han klarte ikke å svelge unna, og kveltes. En blodprøve viste også at han hadde 2,4 i promille.

Boudin, som hadde en genetisk hjertefeil, skal ha blitt så opprørt av å se sin eldre venn få pustevansker, at han fikk hjerteinfarkt. «Triste nyheter», synes flere i den lille landsbyen

De to var nære venner, og besøkte ofte byens to serveringssteder sammen.

- De hadde et veldig godt forhold. Litt som en far og en sønn, sier en av naboene til Le Parisien.