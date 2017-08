«De tre musketerer» gikk rett i MI5-fella. Nå er de dømt for å ha planlagt terrorangrep

(Dagbladet): Tre menn som ga seg selv tilnavnet «De tre musketerer» er dømt for å ha planlagt et terrorangrep mot politi og militære mål i Storbritannia, ifølge The Guardian.

Trioen Mohibur Rahman (33), Khobaib Hussain (25) og Naweed Ali (29), ble onsdag dømt, sammen med en fjerde mann ved navn Tahir Aziz (38), for terrorplanlegging.

Mennene, som var del av en terrorcelle som kalte seg «De tre musketerer» på den krypterte meldingstjenesten Telegram, ble pågrepet i Birmingham i 2016 etter å ha blitt lurt i en felle av det britiske etterretningsbyrået MI5 og lokalpolitiet i West Midlands, skriver NTB og viser til Sky News.

Ble ansatt i falskt firma

Som et ledd i politiets hemmelige dekkoperasjon, opprettet de det falske budbilfirmaet Hero Couriers, og ansatte Hussain og Ali som sjåfører.

Da Ali ankom lokalene for sin første «arbeidsdag» i august i fjor, etterlot han bilen sin - en Seat Leon - utenfor arbeidsplassen. Der ventet MI5-agenter, som hadde planer om å plassere avlyttingsutstyr i bilen.

Da de tittet fant de imidlertid en sportsbag som inneholdt en halvferdig rørbombe og en kjøttøks med ordet Kafir (vantro) gravert inn i siden. Videre ble det gjort funn av en falsk pistol, hylser, en 9 millimeters kule, latexhansker og tape, ifølge BBC.

Forsøkte å slutte seg til al-Qaida

Politiet klarte ikke å finne noen fingeravtrykk på bagen, men en delvis DNA-prøve fra taperullen var nok til å knytte Hussain til innholdet, skriver The Guardian.

Ingen av de fire erkjente straffskyld. De hevdet derimot at våpnene ble plantet i bilen av en politispaner, som spilte rollen som sjef for det falske budbilfirmaet.

I retten kom det også fram at politiet fant et samuraisverd i bilen til Aziz.

Både Ali og Hussain har tidligere sonet fengselsstraffer for terror-relaterte forbrytelser. De forsøkte begge å delta på en al-Qaida-treningsleir i Pakistan, men ble arrestert på vei tilbake til Storbritannia. I 2012 innrømmet begge straffskyld for forholdet, skriver BBC.

- Siden de kom ut av fengsel, har de latt seg inspirere av Daesh-ideologien, sier anti-terror-sjef i West Midlands-politiet, Matt Ward.

Daesh er en arabisk forkortelse for den såkalte islamske staten (IS).

Han sier mennene er «farlige individer som måtte stoppes», ifølge den britiske kringkasteren.