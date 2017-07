De ubesvarte spørsmålene om skuddene som falt i Oslo

(Dagbladet): På litt over én time fikk Oslo-politiet i dag melding om to skutte personer, på to ulike steder i Oslo.

To personer er sendt til sykehus med skuddskader, til sammentre personer er pågrepet, og politiet mener det dreier seg om ett åsted.

- De siste pågripelsene skjedde i kveld. Vi kan imidlertid ikke si hvilken betydning de pågrepne eventuelt har for saken, sier politiinspektør Audun Kristiansen til Dagbladet.

Kristiansen opplyser også at politiet ser de episodene på de to ulike stedene i sammenheng med hverandre.

Dette vet politiet om skuddene som falt i Oslo i dag, og dette er spørsmålene selv politiet ikke har klart å besvare.

To skytinger

Klokka 08.15 fikk politiet en melding om at en person var skutt på Majorstua, sentralt i Oslo. På adressen fant politiet en person som var blitt skutt. Vedkommende ble sendt til sykehus, men ble ikke livstruende skadd.

Skuddene ble avfyrt innendørs, ifølge politiinspektør Kristiansen.

Én drøy time seinere, klokka 09.22, fikk politiet melding om en mulig skyting på Vålerenga. Kort tid seinere ble en person funnet skadet ved Etterstadsletta, og sendt til sykehus. Heller ikke denne personen ble livstruende skadd.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at det ble avfyrt skudd på Vålerenga, ifølge politiet.

Kan ha blitt skutt på samme sted

Én teori politiet jobber med, er at personen som ble funnet skutt på Vålerenga, kan ha blitt skutt på Majorstua.

Det forteller politiinspektør Kristiansen.

- Vedkommende kan muligens ha tatt ei drosje fra Majorstua og opp til Vålerenga, sier Kristiansen.

Politiet kunne tidligere torsdag ikke utelukke at det dreide seg om flere steder. Seint torsdag kveld bekrefter de imidlertid at de jobber ut ifra at det er snakk om et åsted.

Kristiansen understreker imidlertid at politiet også undersøker andre mulige forklaringer, og etterforsker saken bredt.

Kobles til tredje skyting

Så bredt etterforsker politiet dagens to skytinger, at de nå også har inkludert forrige ukes skyting i hovedstaden.

Da ble en mann skutt på Grünerløkka av en ukjent gjerningsperson. Mannen som ble skutt, ønsker ikke å forklare seg om hendelsen til politiet.

- Det er flere ting som gjør at vi må se om det er noen sammenheng her, sier Kristiansen.

Ukjent motiv

Motivet for dagens skyting er ukjent, men politiet kan bekrefte at de to som ble skutt og den først siktede mannen er fra samme generelle miljø.

- Dette er alle personer som er godt kjent i det kriminelle miljøet. Det er ingenting som tyder på at dette har skjedd vilkårlig, sier politiinspektøren.

Han opplyser videre at de er i alderen 25-35 år.

Motivet er imidlertid et ubesvart spørsmål, også for politiet. At det kan dreie seg om et mulig oppgjør, kan ikke politiet utelukke på nåværende tidspunkt.

Har vitner

Politiet har vært i kontakt med personer som har status som vitner fra begge stedene. Nøyaktig hva de har forklart til politiet, ønsker ikke Kristiansen å gå inn på.

De ønsker imidlertid fremdeles tips i saken, og ber om at personer som har opplysninger i saken tar kontakt på 22 66 99 66.

Politiet har ikke hatt anledning til avhøre siktede eller ofrene ennå, så vidt Kristiansen er kjent med.