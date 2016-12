De var gift i 64 år. Så døde Trent og Dolores hånd i hånd

(Dagbladet): Tidlig på femtitallet begynte Trent og Dolores Winstead sitt forhold.

Så brevvekslet de gjennom Korea-krigen, giftet seg i 1954, fikk to barn, tre barnebarn, åtte oldebarn og døde hånd i hånd.

Det skriver Washington Post om Nashville-parets siste timer på sykehuset St. Thomas West Nashville.

Våket over ektemannen

Ifølge den amerikanske avisa var 83 år gamle Dolores på sykehuset i forbindelse med ektemannens stadig forverrede tilstand.

Lungene til Trent hadde sviktet. Han hadde ikke spist på flere dager, og blodtrykket til 88-åringen hadde begynt å synke.

Barna hennes forsøkte å begrense hva hun fikk vite om mannens helse. Til sist sist skjønte hun likevel at det bar mot slutten.

- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten ham, sa Dolores Winstead ved sykesenga, ifølge Washington Post.

Ba Gud om et mirakel

Avisa skriver at Winstead i utgangspunktet så ut til å ha god helse de to første dagene hun våket over mannen.

Så fikk hun en kraftig hodepine den 7. desember, etterfulgt av kvalme.

Til sist fant datteren Sheryl Dolores hånd i hånd med ektemannen, mens hun tilsynelatende sov.

Men det gikk ikke å vekke henne opp igjen. Ikke engang for legene på sykehuset.

- Bare spør gud om å vekke henne opp. Han kan skape et mirakel, skal Trent Winstead ha sagt før han selv døde.

Holdt hender

Innen den tid ba hans datter, Sheryl Winstead, ham om å forbli i live. Dolores og Trent var på mange måter svært ulike.

Han var utadvendt og pratsom, hun var mer reservert. De hadde også valgt helt forskjellige yrkesveier, og var opptatt av forskjellige ting.

Likevel var det klart at bortgangen til Sheryl hadde rystet den dekorerte krigsveteranen.

Han døde rundt klokka 21 den 9. desember - under et døgn etter Dolores sluttet å puste. Dette mens han holdt hender med sin avdøde kone, ifølge Sheryl Winstead.

- Helt hverdagslige folk

Til Dagbladet skriver datteren at folk over hele verden har blitt rørt av historien til foreldrene hennes.

Mange har også tatt kontakt.

- Mine foreldre var bare helt hverdagslige folk, selv om de selvfølgelig var spesielle for meg. Selv i deres villeste drømmer ville de ikke trodd at deres død kom til å skape et slikt oppstyr, forteller Sheryl Winstead.