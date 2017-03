«De var kanskje falske før, men de er reelle nå», sier Trump om jobb-tallene han slakta i valgkampen

(Dagbladet): Hver måned gir amerikanske myndigheter ut en oversikt over hvor mange arbeidsplasser som ble skapt den foregående måneden. Hver måned under presidentvalgkampen slaktet Donald Trump disse tallene og kalte dem jevnlig for «falske» og «total fiksjon».

I dag hyllet Donald Trump, nå USAs president, den samme oversikten, utgitt av de samme myndighetene og utarbeidet på samme måte som da de ble utgitt av Obama-administrasjonen.

- De var kanskje falske før

50 dager etter at Donald Trump inntok Det hvite hus, er han nå strålende fornøyd med de månedlige jobb- og arbeidsledighetsrapportene myndighetene han er sjef for utarbeider.

På Twitter videreformidlet han en melding med en nyhetsartikkel om de positive tallene med beskrivelsen «great again» i store bokstaver, én halvpart av valgkampslagordet hans «Make America great again».

Og som følge av Trumps positive omtale av de samme tallene han tidligere har sådd tvil rundt og slaktet, ble hans pressetalsmann Sean Spicer spurt ut om rapporten under Spicers daglige pressekonferanse i Det hvite hus.

Da hadde Spicer med seg en tydelig beskjed fra sjefen sjøl.

- Jeg snakket med presidenten før denne briefingen og han ba meg sitere ham ordrett på følgende, sa Spicer før han overleverte Trumps beskjed:

- De (tallene) var kanskje falske før, men de er reelle nå.

235 000 ekte jobber

I rapporten, som utarbeides av det amerikanske arbeidsdepartementet, heter det at 235 000 nye arbeidsplasser ble skapt i februar. Det er 35 000 flere enn forventet, og høyere enn for gjennomsnittet de siste tolv månedene, ifølge BBC.

Veksten blir imidlertid kreditert mildværet, skriver den britiske statskringkasteren videre. En stor andel av jobbene ble nemlig skapt i bygg- og anleggsbransjen som på grunn av mildværet har kunnet arbeide uten stopp på grunn av vær og vind.

Den samme oversikten gir også et tall på arbeidsledigheten i USA. I februar sank den med 0,1 prosentpoeng, fra 4,8 prosent til 4,7 prosent.

Også dette aspektet ved de månedlige rapportene har Trump stemplet som «falskt». Flere ganger under valgkampen uttalte USAs nåværende president at den reelle arbeidsledigheten kunne være så høy som 32 prosent til 42 prosent.

Politifact, et faktasjekker-nettsted, stemplet utsagnet som grunnløst og feilaktig.