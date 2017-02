Dekket fra bergingsbilen fløy gjennom bilruta. Da sjåføren gikk ut med varseltrekant, ble han påkjørt av en lastebil

(Dagbladet): - Det var virkelig toppen av uflaks. Så fort kjøres det på motorveien, sier Lars Alvarsjö i Stockholmspolitiet til Aftonbladet om ulykken.

Mannens pårørende er varslet om hendelsen og det tragiske utfallet. Lastebilsjåføren er pågrepet og siktet for å ha påført kroppskade, og for uaktsomhet i trafikken.

- Ble påkjørt

Det hele begynte tirsdag i ellevetiden på formiddagen, da en lastebil og to personbiler var innblandet i en trafikkulykke på Europavei 4 ved Salem, sørøst for Stockholm.

Da bergingsbilen var på vei til stedet løsnet dekket, og fløy over i motsatt kjørebane, og knuste vindusruta i en personbil.

Da mannen som satt i bilen, gikk ut for å sette ut en varseltrekant, ble han og bilen påkjørt av en lastebil.

Flere alvorlig skadde

Et vitne som så ulykken, forteller til Aftonbladet at det var en bilist som hadde problemer med bilen og satte opp en varseltrekant. Så krasjet en lastebil inn i den stillestående bilen. Redningstjenesten, som var på stedet, bekrefter historien og sier det ikke var glatt der ulykken skjedde, men at det var ved en påkjøring til motorveien, og at lastebilen kjørte rett inn i bilen.

Svensk politi oppgir at to personer er skadet i tillegg til mannen som omkom, en alvorlig og en moderat. Personene kjørte hver sin personbil.