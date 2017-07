Demokrat vil stille president Trump for riksrett

Det er representanten Brad Sherman fra California som nå har reist et formelt forslag om å stille den amerikanske presidenten Donald Trump for riksrett, melder flere amerikanske medier.

Han anklager Trump for å hindre etterforskningen av Russlands innblanding i valget i 2016.

Blant Shermans argumenter for å gå til et så drastisk skritt er den brå sparkingen av tidligere FBI-sjef James Comey i mai. Ifølge nettstedet The Hill mener han dette innebærer å legge hindringer for FBIs Russlands-etterforskningen.

«Donald John Trump har handlet i motstrid med hans tillit som president og undergravd den konstitusjonelle regjeringen», heter det blant annet i Shermans forslag om riksrett.

- Lang vei

I begrunnelsen for forslaget, som er lagt ut på internett, skriver Sherman at han håper det vil føre til en «intervensjon» i Det hvite hus, og at «inkompetanse erstattes med omsorg».

Den andre og mer sannsynlige følgen han ser for seg, er at dette blir første skritt på en veldig lang vei.

«Hvis den impulsive inkompetansen fortsetter, vil til sist - mange, mange måneder fra nå - republikanere slutte seg til riksrettsforslaget», skriver han.

Det er små sjanser for at forslaget vil gå gjennom i Kongressen. Ifølge The Hill har bare en støttespiller meldt seg for Sherman, nemlig Texas-demokraten Al Green.

Pinlige e-poster

Den oppsiktsvekkende utviklingen kommer etter at presidentens sønn Donald Trump jr. gjennom helga var i søkelyset for et møte i juni i fjor, med en russisk advokat som ifølge New York Times har forbindelser med Kreml.

New York Times skrev at hun på forhånd hadde lovet ham skadelig informasjon om farens rival i presidentvalget Hillary Clinton - noe som bekreftes av eposter presidentsønnen har lagt fram.

Til tross for stadig nye, oppsiktsvekkende opplysninger om en rekke av Trumps valgkampmedarbeideres forhold til Russland, har det vært stor motvilje innad i det demokratiske partiet for å reise riksrettssak.

De frykter at noe slikt kan slå tilbake på dem selv, hvis ikke republikanske representanter i Kongressen og Senatet støtter det.

Dagbladet kommer med mer.