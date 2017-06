Demokratenes kandidat beskyldes for å være støttet av folk som feiret skytingen av republikanere

NEW YORK (Dagbladet): Hele det politiske USA følger tirsdagens spesialvalg i Georgias sjette distrikt med argusøyne. Denne forstaden utenfor Atlanta, har vært en republikansk bastion.

Valgkampen har vært den dyreste noensinne og svært intens med skitne, negative reklamer. De siste dagene har det kokt fullstendig over etter at en anti-Ossoff-reklame knytter ham til skytingen ved Washington D.C. i forrige uke.

Der ble den republikanske politikeren Steve Scalise ble skutt av James T. Hodgkinson under en baseballtrening av. Hodgkinson, som selv ble drept, støttet angivelig Bernie Sanders og hatet Donald Trump.

- Applauderer skyting

En super PAC kalt Principled PAC laget like etterpå en reklame til støtte for Ossoffs motkandidat, republikaneren Karen Handel. Den åpner med lyden av skuddene og opptak av at Scalise blir trillet avgårde av ambulansepersonell. Reklamen viser også bilder av Kathy Griffin, som holder opp et blodig avkappet hode, som skal etterlikne Trump.

- Venstresiden har gått av hengslene og støtter og applauderer skyting av Republikanere. Når vil det stopp? Det vil ikke stoppe hvis Jon Ossoff vinner tirsdag fordi den samme venstresiden som har gått av hengslene og feiret forrige ukes skyting støtter Jon Ossoff. Dersom han vinner, vinner de, sier fortellerstemmen i reklamen.

Både Ossoff og motkandidaten, Karen Handel har reagert sterkt på reklamen.

- Denne mannen kjemper for livet. Jeg synes det er motbydelig å politisere det, og jeg synes Handel bør be om at de fjerner den, sier Ossoff til Atlanta Constitution Journal.

En talsperson for Handel beskriver reklamen som «opprørende og motbydelig».

Trusler

Etter at Scalise ble skutt fikk også Handel og flere av naboene hennes truende brev med et hvit pulver i. Ossoff har også måttet hyre inn ekstra sikkerhet.

Den tidligere speakeren og presidentkandidaten Newt Gingrich hadde setet, som Ossoff og Handel nå kjemper om, i 20 år. Nå er det spesialvalg i distriktet fordi Donald Trump gjorde den sittende kongressrepresentanten, Tom Price, til en del av sin regjering.

Gjennomsnittet av meningsmålingene fra Realclearpolitics viser at de to ligger helt jevnt. Handel har 49 prosent oppslutning mens Ossoff får 48,8 prosent.

- Dette har utviklet seg til en avstemning om Trump. Det er også en avstemning om hvorvidt Demokratene fortjener å vinne tilbake seter i Kongressen. Og det er en avstemning om Tom Price, som er en veldig konservativ republikaner, sa professor i statsvitenskap ved Georgia Tech, Richard Barke, til Dagbladet i april.

For selv om området er republikansk, er ikke Trump så populær i distriktet med mange hvite, høyt udannete mennesker.

Enorme summer

For både demokratene og republikanerne er spesialvalget blitt en svær symbolsak. Jon Ossoff har samlet inn svimlende 23 millioner dollar - mer enn noen annen kongressvalgkamp noensinne.

Jon Ossoff Født 16. februar 1987.



Demokratenes kandidat til å bli medlem av Representantenes hus i Kongressen fra Georgias sjette valgdistrikt.



Oppvokst i valgdistriktet, som ligger i forstedene utenfor Atlanta.



Var trainee hos den profilerte borgerrettighetsforkjemperen og demokratiske kongressmedlemet John Lewis da han gikk på videregående.



Utdannet ved de prestisjetunge Georgetown University og London School of Economics.



Medarbeider for demokraten Hank Johnson i Representantenes hus. Arbeidsområdet var nasjonal sikkerhet.



Siden 2013 har han jobbet som en uavhengig dokumentarfilmskaper.



Kilde: Wikipedia

Pengestøtten har strømmet inn fra hele landet, og hollywoodkjendiser som Hollywood-kjendiser, som Jane Fonda, Debra Messing og Rosie O´Donnell, har også engasjert seg.

Både republikanerne og demokratene tror valget kan gi en pekepinn om hvordan det skal gå i mellomvalget i 2018. Demokratene ønsker desperat å vinne tilbake et flertall i Kongressen og trenger da å vinne tilbake 24 plasser.

Den republikanske kandidaten, Karen Handler, har samtidig fått solid støtte fra den republikanske speakeren, Paul Ryan og hans apparat. Hun har også solid støtte fra Trump.

Seinest mandag kveld amerikansk tid gikk Trump til angrep på Ossoff på Twitter.

- Karen Handels motstander i #GA06 kan ikke engang stemme i distriktet han ønsker å representere fordi han ikke engang bor der! Han ønsker å heve skattene og drepe helseforsikring. Stem #VoteKarenHandel tirsdag, skriver USAs president.