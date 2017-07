Demonstranter har stormet nasjonalforsamlingen i Venezuela

(Dagbladet): Demonstranter, iført røde klær og bevæpnet med blant annet stokker, har stormet nasjonalsforsamlingen i Caracas i Venezuea, melder blant andre BBC.

Demonstrantene skal ha sendt opp fyrverkeri inne i bygningen, og de skal ha bedt journalister forlate stedet.

- Flere skadd

Lokale medier melder om at åtte personer skal være skadd, ifølge BBC. Det skal både være journalister og medlemmer av nasjonalsamlingen blant de skadde, melder Reuters.

Bakgrunnen for stormingen er at de folkevalgte i nasjonalforsamlingen, der opposisjonen er i flertall, holdt en spesialsesjon for å markere landets uavhengighetsdag, ifølge NTB.

Bilder og filmer fra stedet viser at flere medlemmer av nasjonalforsamlingen er skadd - blant dem politikeren Leonardo Regnault.

Stormingen av bygningen startet da president Nicolás Maduro holdt en tale, ifølge BBC.

Flere voldelige sammenstøt

Venezuelas nasjonalforsamling har blitt ledet av opposisjonen siden valget i desember 2015. Motstandere av president Maduro har arrangert flere landsdekkende demonstrasjoner de siste månedene, og det har vært flere voldelige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrkene, ifølge BBC.

Krisa i Venezuela Opposisjonen i Venezuela krever at president Nicolás Maduro går av og mener at hans politikk er årsak til den dype økonomiske krisen som preger landet.



Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.



Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.



Sosialisten Maduro etterfulgte partifellen Hugo Chávez som døde i 2013, etter å ha styrt landet siden 2000. Chávez brukte landets oljeinntekter til å finansiere sin politikk.



Siden april er 76 personer drept i daglige opptøyer og sammenstøt i landet.



Minst 90 personer har mistet livet i sammenstøtene, melder kanalen.

En stor del av krisa skyldes inflasjonen i landet. Valutaen har mistet mer og mer verdi, og det tyder på at den fortsetter nedover.

CNN Money skriver at det i starten av året kostet 3 000 bolívar fuerte å kjøpe én amerikansk dollar. På onsdag var prisen 8 000.

(Til opplysning er 1 bolivar fuerte tilsvarene 0,84 norske kroner.)

Økonomisk krise

Demonstrantene anklager Maduros regjering for maktmisbruk og klandrer den for den økonomiske krisen i landet og for mangelen på mat og medisiner.

Flere beskylder dessuten presidenten for å utvikle et diktatur.

De krever nyvalg, mens regjeringen på sin side svarer at opposisjonen kun søker et voldelig kupp med amerikansk støtte, skriver Reuters.

Granater mot høyesterett

Forrige uke ble det fra et angivelig stjålet politihelikopter kastet fire granater mot Venezuelas høyesterett i landets hovedstad Caracas.

Det skal også da ha blitt avfyrt skudd.