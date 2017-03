Demonstranter tente på kongressen etter hemmelig avstemning

(Dagbladet): Det har brutt ut voldelige demonstrasjoner i Paraguays hovedstad Asuncion, etter at en gruppe senatorer i hemmelighet stemte for å tillate president Horacio Cartes å stille til gjenvalg.

Avstemningen fant sted under et møte som ble holdt bak lukkede dører på et kontor i landets kongressbygning. 25 av de 45 senatorene stemte for forslaget, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Forretningsmannen Cartes har styrt landet siden 2013, og embetsperioden hans utløper neste år. I utgangspunktet kan president kun sitte i én femårsperiode. Både Cartes og forgjengeren Fernando Lugo har tilhengere som ønsker å endre grunnloven for å gjøre det mulig å bli valgt for en ny periode.

Ifølge Al Jazeera skal flere demonstranter ha stormet og satt fyr på kongressbygningen, noe som også tydelig framgår av bilder fra stedet.

Motstandere av lovendringen, som hevder det vil svekke landets demokratiske institusjoner, sier at avstemningen er ulovlig, ifølge Reuters.

- Et kupp er blitt gjennomført. Vi vill kjempe mot dette, og vi ber folket kjempe mot det, sier senator Desiree Masi fra opposisjonen. tilhengerne av forslaget bedyrer at alt har gått lovlig for seg, skriver NTB.

Demonstranter samlet seg i gatene utenfor senatet, og etter hvert som mørket falt på, ble protestene mer voldsomme. Noen forsøkte å tenne på kongressbygningen. Opprørspoliti skjøt tåregassgranater og brukte vannkanoner og gummikuler mot demonstrantene. Det er ukjent hvor mange som er såret, ifølge NTB.

Innenriksminister Tadeo Rojas sier det var demonstrantene som gikk til angrep, og at flere politifolk er såret. Al Jazeera skriver også at flere politifolk og journalister er skadd.

Landet innførte et forbud mot gjenvalg i 1992, for å unngå at landet igjen blir en diktaturstat. Nå er imidlertid dette trolig snudd, etter dagens avstemning som i utgangspunktet skulle holdes hemmelig. Avstemningen må likevel fortsatt godkjennes av underhuset, der det ligger an til at presidenten får et flertall for lovendringen, ifølge Al Jazeera.

