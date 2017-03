Den amerikanske journalisten spurte hvorfor han ble anholdt: «Kanskje du er anklaget for drapet på Kennedy?»

(Dagbladet): Han er 40 år, blogger og håpefull politiker. Han er også én av Vladimir Putins verste fiender. Det har kostet Alexei Navalny dyrt, men det har ikke gjort ham motløs.

Da demonstrasjoner brøt ut flere steder i Russland i går, var det igjen Navalny som klarte å få russerne ut i gatene. Denne gangen samlet titusenvis av russere seg for å demonstrere mot korrupsjon og for å kreve statsminister Dmitrij Medvedevs avgang.

Størst var demonstrasjonen i Moskva, hvor det er anslått at mellom 7000 og 8000 mennesker deltok i protestene. Det var under denne demonstrasjonen Navalny ble pågrepet.

Under den samme demonstrasjonen ble også den amerikanske journalisten Alec Luhn pågrepet og deretter anholdt i 5,5 timer. The Guardian-journalistens forbrytelse? Å fotografere at politiet pågrep andre demonstranter, forteller han til Dagbladet.

«Slipp ham løs»

Journalisten Luhn var ikke den eneste som ble pågrepet rundt Moskvas hovedgate Tverskaja i går. Det russiske politiet anslo selv i morges at de hadde pågrepet 500 personer. The Guardian skriver imidlertid at over 1000 personer ble pågrepet etter demonstrasjonene.

Navalny ble pågrepet nærmest umiddelbart etter at han ankom demonstrasjonen, ifølge Luhn.

- Oppmøtet var større en forventet, det kom flere tusen. De aller fleste gikk bare stille og rolig. Da Navalny kom ble han umiddelbart anholdt og ført inn i en liten politibuss, sier Luhn.

Da Navalny ble tatt hånd om av russisk politi, for øvrig utstyrt for å håndtere voldelige opptøyer, flokket folkemengden seg rundt bussen. Den folkemengden fulgte så Luhn.

- Politiet dyttet folk vekk for å rydde vei for bussen. Folk fulgte bussen og ropte «slipp ham løs», sier journalisten.

Deretter forsvant bussen med Navalny i inn i en av Tverskajas sidegater, og deretter fra demonstrantenes øyesyn. Da begynte demonstrantene å spre seg og returnere til hovedgata hvor resten av demonstrasjonstoget gikk.

Pågrepet med 17 andre

Luhn ble igjen for å snakke med en ung mann som hevdet at han ble spent bein på av politiet, forteller journalisten.

- Etter et par minutter kom plutselig politiet og begynte å anholde folk ut av det blå, selv om folkene var i ferd med å forlate stedet.

Da Luhn snudde seg mot opptrinnet og begynte å ta bilder, ble også han pågrepet.

- De dyttet meg opp etter en buss og deretter ble jeg plassert i den. Jeg sa hele tida at jeg var en amerikansk journalist. Jeg viste dem passet mitt, dokumentene mine og presseakkrediteringen jeg har fått utstedt av det russiske utenriksdepartementet, men det hjalp ikke, sier The Guardian-journalisten.-

Han ble med bussen som kjørte rundt i anslagsvis halvannen time før den stoppet på en politistasjon i utkanten av Moskva. På de 1,5 timene den amerikanske journalisten satt i bussen, ble den etter hvert fullere og fullere. Da bussen ankom politistasjonen var han én av 17 anholdte personer, forteller han.

"Maybe you are accused of killing Kennedy," head officer says when I again ask on what grounds I was detained at @navalny protest. Funny guy pic.twitter.com/BXfF4Tgbbb — Alec Luhn (@ASLuhn) March 26, 2017

I et lite auditorium på politistasjonen ble Luhn holdt i 5,5 timer før han fikk gå. Han spurte jevnlig hvorfor han hadde blitt pågrepet, men fikk aldri noen ordentlige svar. På Twitter oppdaterte han jevnlig følgerne sine med siste nytt, deriblant med et av svarene han fikk på spørsmålet om hvorfor han hadde blitt pågrepet:

«Kanskje du er anklaget for drapet på Kennedy?»

- Jeg spurte en av de andre polititjenestemennene og da hevdet han at jeg hadde ropt slagord. Det gjorde jeg ikke, så jeg nektet, og spurte om han hadde sett det selv eller hadde noen vitner som kunne bekrefte det. Da var svaret «ja», sier Luhn, som kaller forklaringen fra russisk politi som oppdiktet.

- Selv om jeg skulle ha ropt slagord er det nærmest umulig at de hadde klart å peke meg ut fra folkemengden, legger han til.

Hevder demonstranter ble slått og sparket

Journalisten har dekket Russland og de gamle statene i Sovjetunionen siden 2008 som frilanser. Han har skrevet for blant andre The Guardian, The New York Times, Politico, GQ og VICE.

Selv om han ikke vil karakterisere pågripelsen som hyggelig, insisterer han på at han aldri var i noen som helst fare og at han etter forholdene ble behandlet pent. Andre pågrepne på politistasjonen var ikke like heldige, forteller han.

- Det verste eksempelet var en 15-åring. Han hadde blitt kastet i bakken av politiet og så sparket i ansiktet. En mann fortalte meg at han hadde blitt slått to ganger i ryggen, en annen fortalte at han hadde blitt sparket. Politiet var ikke akkurat sjenerte, sier Luhn.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov advarte på forhånd mot å delta i demonstrasjonene. Myndighetene kommer til å ta i bruk alle virkemidler for å hindre provokasjoner, het det i en melding fra Peskov ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax. I tillegg informerte Kreml på fredag om at planer om å holde en protest i sentrum av Moskva er en ulovlig provokasjon, skriver Reuters.

Man må nemlig ha særskilte tillatelser for å arrangere for eksempel demonstrasjoner på offentlige steder i Russland. Demonstrasjonene Navalny oppfordret så mange som mulig til å møte opp på, hadde ikke tillatelse.

Resultatet ble imidlertid de største ikke-godkjente demonstrasjonene i Russland på årevis - de forrige etter omfattende valgfusk i 2011. Den gangen var det også Navalny som organiserte demonstrasjonene.

Anklager Medvedev for korrupsjon

Demonstrasjonene kommer bare tre uker etter at Navalny ga ut en dokumentar der han anklager statsminister Medvedev for å være involvert i en massiv korrupsjonsskandale. Dokumentaren har nesten 13 millioner visninger på Youtube.

Ifølge dokumentaren har statsminister Medvedev brukt et nettverk av veldedige organisasjoner og selskaper registrert i venner og bekjentes navn til å hvitvaske milliarder av kroner. På den måten mener Navalny at Medvedev har skaffet seg luksuspalasser, vingårder i Russland i Italia, to yachter og milliarder av dollar i aksjer.

En talsmann for statsministeren kaller anklagene mot Medvedev for propagandaangrep.

Alexei Navalny ble framstilt for retten i dag. Der ble han idømt en bot på 20 000 rubler (omlag 3000 norske kroner) og en fengselsstraff på 15 dager for å ha motsatt seg politiets ordre og organisert demonstrasjonene.