Den brutale videoen har satt sinnene i kok over hele verden. Nå snakker familien for første gang

(Dagbladet): Sent mandag kveld begynte en video av en politimann som trekker en mannlig passasjer ut av et overbooket United Airlines-fly å sirkulere på internett.

Den brutale videoen, og dertilhørende brutale håndteringen av passasjeren, spredde seg som ild i tørt gress, og har satt sinnene i kok over hele verden.

Sent i går kveld kom familien til passasjeren, legen David Dao, med en uttalelse via sin advokat Stephen L. Golan. Det skriver CNBC.

Her heter det at «Daos familie vil at hele verden skal vite at de setter veldig pris på all støtten de har fått».

Dao blir foreløpig behandlet på et sykehus i Chicago for skadene han pådro seg i opptrinnet. Familien ber om forståelse for at de ikke vil komme med ytterligere uttalelser før han er skrevet ut.

Ble bedt om å forlate flyet

Grunnen til at Dao måtte ut, var at flyselskapet United ville skaffe plass til fire ansatte på en flyvning til Louisville i Kentucky søndag kveld.

Audra Bridges' mann, Tyker Brigdes, opplyser at flyselskapet først tilbød en tilgodelapp på 400 dollar, deretter en på 800 dollar og en gratis hotellovernatting for å få noen til å gi fra seg setet frivillig. Men da ingen meldte seg, kom en leder fra flyselskapet om bord og ga beskjed om at tilfeldige passasjerer ville bli valgt ut.

Tre av dem som ble ropt opp, forlot flyet, mens Dao altså nektet. Han fortalte at han var lege og var nødt til å se til flere pasienter neste morgen, ifølge Bridges. Men det hjalp ikke, og politiet ble tilkalt.

Etter at han ble fjernet med makt, kom de fire United-ansatte om bord i flyet, noe som også førte til kraftige reaksjoner fra passasjerer, som mente de burde skamme seg over å jobbe for flyselskapet.

Opptrinnet førte til en forsinkelse på tre timer, og en rekke andre passasjerer skal ha forlatt flyet i protest før det tok av. Det skriver NTB.

Tar ansvar

Administrerende direktør i United Airlines, Oscar Munoz, sa tirsdag at selskapet tar «fullt ansvar» for det som skjedde, og at «ingen skal behandles på denne måten».

Dette etter at han mandag sendte en e-post til alle selskapets ansatte der han omtalte Dao som både «kranglete og gjenstridig».

Donalds Trumps pressesekretær, Sean Spicer, uttalte seg også om videoen tirsdag.

Han sa at videoen var «forstyrrende», men understreket samtidig at det neppe kommer til å bli igangsatt noen føderal etterforskning.

Han sa også at han var sikker på at Trump selv hadde sett videoen, men ville ikke komme med noen kommentarer fra presidenten da dette kunne påvirke etterforskningens utfall. Det skriver Time Magazine.