Den ene livnærte seg som sanger. Den andre var småbarnsmor. Så hvordan ble de involvert i Kim Jong-nam-drapet?

- Hun var veldig hyggelig. En sånn person som ikke engang kunne drepe en kylling, sier en nabo av familien til vietnamesiske Doan Thi Huong (29).

Etter alt å dømme var det nettopp hun som hadde på seg den umiskjennelige LOL-genseren som overvåkningskameraene på flyplassen i Kuala Lumpur fanget opp 13. februar. Det var Doan Thi Huong som klokka 08.59 snek seg inn på nordkoreanske Kim Jong-nam bakfra og presset en klut med giftstoffer mot ansiktet hans. Det tok bare fire sekunder. Ambulansen med 45 år gamle Kim, den eldre halvbroren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, rakk ikke fram til sykehuset før han ble erklært død.

Nå er til sammen ti personer i søkelyset for det oppsiktsvekkende drapet som malaysiske etterforskere mener peker direkte mot Kim Jong-un og regimet i Pyongyang.

Sørkoreansk etterretning omtaler de to kvinnene som står mistenkt for å ha gjennomført drapshandlingen som «lizard's tail», direkte oversatt betyr det øglehaler. I denne sammenhengen ment som en metafor på reptildyrets evne til å kvitte seg med halen dersom den blir angrepet av en predator. Så langt er det mye som tyder på at Doan Thi Huong og indonesiske Siti Aisyah var nettopp det - noe nordkoreansk etterretning kunne kvitte seg med, spor som kunne etterlates, da oppdraget med å ta livet av den utstøtte Kim Jong-nam omsider var gjennomført.

Fortvilt far

På rismarkene i Nam Dinh, 90 kilometer sørvest for hovedstaden Hanoi og i Den røde elvs delta, sitter en familie igjen med spørsmål som kan vise seg å ha vel så ubegripelige svar.

- Selv om jeg er faren hennes, så kan jeg ikke kontrollere hva som skjer når hun er der ute. Jeg kan ikke vite, sier Doan Van Thanh (63) til japanske Kyodo News.

Deler av den ene foten mistet han under Vietnam-krigen da han kjempet med den nordvietnamesiske hæren. I dag jobber han som sikkerhetsvakt på et lokalt marked. Resten av familien lever hovedsakelig av hva jordsmonnet i Den røde elvs delta gir.

Familien forteller at de fikk vite at datteren var i utlandet samtidig med at resten av verden fikk vite at hun var en av to som var etterlyst for drapet på Kim Jong-nam. Riktig nok var hun sjelden hjemme på besøk, og hun var gjerne vag når hun fikk spørsmål om hva hun holdt på med. Faren trodde hun jobbet i Hanoi.

Sist gang Doan Thi Huong var hjemme var i forbindelse med feiringen av kinesisk nyttår. Det vil si i slutten av januar.

Dobbeltliv

29-åringens Facebook-profil forteller imidlertid om et liv fjernt fra familiens mer tilbaketrukne liv i Nam Dinh.

Under profilen Ruby Ruby har Doan Thi Huong postet en rekke bilder av seg selv, blant annet iført en hvit genser med påskriften LOL. En genser som virker identisk med genseren som overfallskvinnen på flyplassen i Kuala Lumpur hadde på seg. Også vesken som kvinnen har på seg, synes å gå igjen på de to bildene.

Kontoen, som er blitt bekreftet av familiens som hennes, inneholder også bilder av henne poserende i en rød badedrakt. Et annet bilde viser henne i en blomstrete kjole. Det er bilder av hotellrom og en venneliste der nesten halvparten er koreanske guttevenner.

På en annen Facebook-konto, som familien bekrefter inneholder bilder av Doan, er det bilder av noen man antar er henne som synger på vietnamesiske «Idol».

Deltaker 67816 i juni 2016 hadde navnet Nam Dinh, som er navnet på hjemstedet hennes. Iført en svart topp og grått skjørt fikk hun bare synge noen få strofer før hun ble vinket av og kastet ut etter første runde av sangkonkurransen.

Ifølge malaysisk politi skal Doan skal ha livnært seg som sanger på et utested, skriver den singaporske avisa The Strait Times.

Hennes siste Facebook-post var fra 11.februar og var fra Kampong Besut i Malaysia.

- Jeg vil sove mer, men helst ved din side, skrev den nå arresterte Doan Thi Huong.

Skilt småbarnsmor

Hva så med indonesiske Siti Aisyah (25). Hvor stopper - eller rettere sagt begynner - sporene etter henne?

Hvordan ble datteren, den yngste av tre søsken og med foreldre som livnærer seg av å selge poteter og gurkemeie på landsbygda i Indonesia viklet inn i drapet på Kim Jong-nam?

Foreldrene var sikre på at Siti Aisyah jobbet med å selge klær i Batam, forteller faren Asira Nur Hassan (56) til den malaysiske avisa The Star.

Han forteller om en datter som bare hadde grunnskoleutdanning, men som hele veien hadde jobbet hardt for å komme seg ut av fattigdommen. Som tenåring dro hun til Jakarta for å ta seg jobb som klesselger.

For faren virker det utenkelig at datteren skal være flytende i engelsk og koreansk slik det er blitt hevdet.

Siti Aisyah giftet seg med en forretningsmann og sammen fikk de en sønn. For snaue fem år siden ble de skilt og hun dro til Batam for å jobbe som klesselger der. Batam er en øyregion i rivende utvikling og del av det gylne frihandelstriangelet mellom Indonesia, Malaysia og Singapore.

- Etter at hun dro til Batam så vi henne nesten aldri, sier faren.

Også han forteller at siste gang han så datteren var i forbindelse med kinesisk nyttår i januar.

- Bodde i Kina og øvde

Så hva skjedde de påfølgende to ukene? Eller var hjemreisen de to kvinnene gjorde i slutten av januar et bevisst farvel med familien?

Den malaysisk-kinesiske avisa China Press skriver at de to kvinnene skal ha hatt tilhold i Kina de siste en til tre månedene.

Avisa skriver at det er lite sannsynlig at Siti Aisyah og Doan Thi Huong faktisk er nordkoreanske agenter. I stedet er det mer trolig at de kan ha blitt lurt av spioner til å begå drapet på Kuala Lumpur flyplass.

I løpet av oppholdet i Kina skal de ha fått en mannlig bekjent, som trolig var spion. Han skal igjen ha introdusert Doan for fire av dem som nå er etterlyst for drapet.

Siti Aisyah skal ha blitt involvert da Doan ble spurt om å finne noen som kunne være med på innspillingen av en tullevideo. Det er dette som brukes som forklaring på at kvinnene kunne gjennomføre giftdrapet på Kim Jong-nam med så stor presisjon og effektivitet. De hadde øvd til noe de trodde var del av et realityprogram, har de forklart.

Den forklaringen kjøper ikke malaysisk politi.

- Jeg tror du har sett videoen? Hun løp til toalettet etterpå. Hun visste veldig godt at det var giftig, og at hun måtte vaske hendene, har politisjef Khalid Abu Bakar uttalt.

Observerte på avstand

Så langt er fire personer pågrepet for drapet. I tillegg til de to kvinnene, ble også Sitis malaysiske kjæreste arrestert. Det samme er en 44 år gammel nordkoreaner som er mistenkt for å bistått i planleggingen og gjennomføringen av drapet.

Malaysisk politi har identifisert ytterligere fem nordkoreanere de mener var med på attentatet. I tillegg ønsker de å avhøre en høytstående diplomat ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur, samt en ansatt i det nordkoreanske flyselskapet Air Koryo.

Ifølge den sørkoreanske avisa Chosun Ilbo antas det at fire av de fem ettersøkte nordkoreanerne allerede er trygt tilbake i hjemlandet. De skal ha flydd til den indonesiske hovedstaden Jakarta allerede drapsdagen, og derfra til Dubai og Vladivostok før de ankom Pyongyang.

Malaysisk politi mener overvåkningsbildene fra flyplassen viser nordkoreanerne observerte drapet på avstand. Tre av dem satt på en restaurant omtrent 50 meter fra der Kim Jong-nam ble overfalt, mens en fjerdemann fulgte etter Kim.

Nord-Korea nekter for at de står bak drapet på Kim Jong-nam, og omtaler de alvorlige beskyldningene som en «fornærmelse». Nord-Koreas ambassadør til Malaysia har også bedt om at kvinnene løslates fordi han mener de er uskyldige.