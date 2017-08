Den forliste ubåten er hentet opp på land. Politiet håper den kan gi dem svar på hva som skjedde med Kim Wall

(Dagbladet): Hva skjedde med den 30 år gamle svenske journalisten Kim Wall? Det er spørsmålet politiet i Danmark må finne svar på.

Fengslet

Lørdag ble den danske ubåtkapteinen Peter Madsen varetektsfengslet i 24 dager, siktet for uaktsomt drap på Wall.

Madsen har tidligere forklart at han satte Wall av ved Refshaleøen klokka 22.30 torsdag. Ifølge Madsen var Wall med som passasjer i forbindelse med en reportasje hun skulle lage.

Men etter turen med Madsens ubåt, har ingen hørt fra henne, og natt til fredag tok Walls kjæreste kontakt med politiet.

Madsen og hans ubåt ble etterlyst samme kveld og etter et større søk fredag morgen fant de ubåten. Madsen ble selv reddet før den forliste, men så langt er det ingen spor etter Wall.

Ubåten hevet

Lørdag ble ubåten hevet opp fra vannet. Ved 22-tiden lørdag kveld kom den til et lukket område i Nordhaven, der den i løpet av natta tømmes for vann, slik at den kan løftes på land.

Den prosessen tar en del timer, fordi spor skal sikres underveis.

- Når det er teknisk mulig, vil ubåten bli transportert til en lukket hall, hvor det vil bli gjennomført en åstedsundersøkelse. Det har foreløpig ikke vært mulig å se hva som er i ubåten, skriver politiet i en pressemelding.

Arbeidet med å få ubåten opp av vannet har pågått siden lørdag formiddag. Det var ikke mulig for dykkere å ta seg inn i ubåten. Politiets kriminalteknikere skal nå undersøke farkosten.

Ubåten kan være drapsåsted

Ifølge Ekstra Bladet mener politiet at Wall er drept og at hun kanskje kan ligge i ubåten.

Tidligere drapsetterforsker Kurt Kragh sier til avisa at politiet trolig vet mer enn de har gitt uttrykk for.

- Politiet må sitte inne med spesifikk informasjon siden de har siktet ubåteieren for drap. Kanskje er ubåten et åsted. Den vil i alle fall bli finkjemmet. Det må være en grunn til at den skulle senkes, sier Kragh.

Ubåten sank fredag morgen, men Madsen ble reddet i land. Han ble først siktet for å ha drept kvinnen som var om bord, på ukjent sted og på ukjent vis. Lørdag ble det besluttet at Madsen varetektsfengsles i 24 dager for uaktsomt drap.

Dommer Kari Sørensen fant ikke tilstrekkelig bevis for å fengsle ham for drap. Fengslingsmøtet ble holdt for lukkede dører.

- Det har kommet fram ting i avhøret med Peter Madsen som ikke bør offentliggjøres, sa dommer Sørensen ifølge Aftonbladet.

Madsen sa før varetektsfengslingen at han ønsket å forklare seg til pressen. Tidligere på dagen sa Madsen følgende:

- Jeg har virkelig noe jeg vil fortelle dere seinere.

Madsen, som selv har bygget ubåten, nekter straffskyld.

Frilansjournalist fra Sverige

Savnede Kim Isabel Wall jobber som frilansjournalist og er opprinnelig fra Trelleborg i Sverige. Wall bor til vanlig i New York. Wall har blant annet frilanset for aviser som New York Times, The Guardian, Time og Vice, ifølge Aftonbladet.

Familien til Wall sier i en uttalelse at de håper hun er i live.

- Det er med stor forferdelse at vi, hennes familie, har mottatt beskjeden om at Kim er savnet etter en reportasjetur i Danmark. Vi tro og håper inderlig at hun blir funnet i god behold, skriver Kims mor, Ingrid Wall, til BT.dk i en e-post.

Kim Walls kjæreste sier til Aftonbladet at hans tanker går til familien.

- Utover det har jeg ingen kommentar, jeg vet ikke engang hva jeg skal si til meg selv, forteller han.

Etterforskerne gjennomgår også bilder fra overvåkningskameraer på Refshaleøen, stedet er Madsen hevder Kim ble sluppet av, ifølge Ekstra Bladet.

- Vi er så heldige at vi har opptak fra hele vår eiendom, og håper å kunne bidra til å oppklare dette mysteriet, sier Bo Petersen, innehaver av restauranten, til den danske avisa.