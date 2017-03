Den fryktløse jenta kan bli stående permanent på Wall Street. Kunstneren bak den rasende oksen er rasende

(Dagbladet): Foran kvinnedagen satte kaptialforvaltergiganten State Street Global Advisors opp en bronsestatue av ei lita jente, som utfordrer den allerede eksisterende rasende oksen. Hensikten var å sette fokus på kvinnenes dramatiske underrepresentasjon i amerikanske styrer.

Statuen, som er laget av kunstner Kristen Visbal, skulle bare stå på Wall Street noen dager. Men nå er den blitt en turistattraksjon i seg selv, og en nettaksjon er startet for at New Yorks myndigheter skal la den stå på permanent basis, skriver AP.

Det opprører kunstneren bak oksen, Artura di Modica.

- Dette er ikke et symbol! Det er et markedsføringsstunt! raser han ifølge Washington Post.

Endret mening

Di Modica satte opp oksen uten tillatelse i 1989, i kjølvannet av børskrakket to år tidligere. Den ble raskt et symbol på suksess og styrke, på USAs standhaftighet selv i vanskelige tider.

Men med jenta på plass er alt forandret. Oksen er nå for mange blitt et symbol på det bestående som må bekjempes.

- Oksen representerer menn og makt, sier den rumenske turisten Cristina Pogorevici.

- Hun representerer alle de unge kvinnene i verden som ønsker å gjøre en forskjell, sier Holli Sargeant fra Australia.

Kunstekspert Levi Strauss ved School of Visual Arts er ikke i tvil om at oksens mening nå er endret for alltid.

- Med offentlig kunst som dette vet man aldri hva som vil skje. Det er en Rohrschach-test som folk kan projisere sine egne meninger og følelser på, sier han.

- Elsker oksen

Kristen Visbal, som har laget jentestatuen, framholder at hun ikke har noe imot oksen.

- Jeg elsker den rasende oksen! Men vi kvinner er her, og vi er kommet for å bli, sier hun til AP.

Myndighetene i New York har ennå ikke bestemt seg for hva de skal gjøre med Visbals statue. Borgermester Bill de Blasio (D) har så langt bare sagt at han vil forlenge «oppholdet».