Den mindreårige jenta oppsøkte helsehjelp. Da slo sykehuset i Tromsø voldtektsalarm

(Dagbladet): En mann i 20-åra er pågrepet og siktet for voldtekt av en mindreårig jente i Tromsø natt til søndag etter at politiet mottok en anmeldeldse søndag ettermiddag.



- Politiet fikk melding via helsevesenet og voldtektsmottaket. Fornærmede oppsøkte selv sykehuset søndag ettermiddag, sier konstituert leder for etterforskningsseksjonen i Troms, Jarle Johnsen, til Dagbladet.



Ifølge politiet skal voldtekten ha skjedd natt til søndag i et bolighus i Tromsø. En mann i 20-åra ble natt til i dag pågrepet i sin bopel i Tromsø. Han sitter nå i politiarresten. Han er avhørt en gang og skal avhøres igjen.



- Detaljer fra avhøret ønsker jeg ikke å kommentere. Heller ikke hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Johnsen til Dagbladet.

Politiet ønsker ikke å kommentere omstendighetene rundt hendelsen.

- Vi foretar nå taktisk og teknisk etterforskning. Taktisk i form av blant annet vitneavhør og teknisk i form av beslag, sier Johnsen.



Mannen har ikke fått oppnevnt forsvarer ennå. Politiet ønsker ikke å kommentere om 20-åringen er tidligere straffedømt. Politiet skal nå vurdere om de skal fremstille mannen for varetektsfengsling.



- Fornærmede er under 18 år. Så vidt vi vet per nå skal ikke fornæmede og siktede ha kjent hverandre fra tidligere, sier Johnsen.

Politiets operasjonssentral har tidligere opplyst at jenta er under den seksuelle lavalder. Den fornærmede jenta har ikke fått oppnevnt bistandsadvokat, men det jobbes med saken, opplyser politiet.