Den mistenkte terroristen fikk asylavslag og forsvant. Han var én av 12 000 politiet ikke vet hvor er

STOCKHOLM (Dagbladet): Den terrorsiktede 39-åringen Rakhmat Akilov fra Usbekistan, fikk endelig avslag på sin asylsøknad i Sverige i desember i fjor. Fra den dagen fikk han fire uker på seg til å forlate landet.

Det gjorde han aldri.

I februar ble Akilov etterlyst og plassert på en liste svensk politi fører over asylsøkere som har fått et utvisningsvedtak og deretter forsvunnet. På lista over etterlyste står det hele 12 000 navn, skriver svenske Aftonbladet.

12 000 etterlyste

Tre dager etter at Akilov skal ha kapret en blå lastebil fra bryggeriet Spendrups i en av Drottninggatans sidegater og deretter brukt bilen som et våpen mot de gående i den travle gågata, er lista med 12 000 navn det store samtaleemnet i Sverige.

Lista kommer nemlig til å vokse i takt med behandlingen av asylsøknadene fra den voldsomme flyktningstrømmen fra 2015. Innen 2021 kommer lista med utviste asylsøkere til å telle 50 000, ifølge anslag fra Migrationsverket, svenske UDI.

De aller fleste på denne lista kommer trolig til å forlate Sverige av egen fri vilje, skriver Aftonbladet, men legger samtidig til at politiet frykter at flere går under jorda og forsvinner slik Akilov gjorde.

«Lånte» adresse

Den terrorsiktede 39-åringen fra Usbekistan var hos svenske myndigheter registrert på en adresse i Stockholm-forstaden Hjulsta. Det var denne adressen han selv oppga, men det var ikke her han bodde.

På Hjulsta-adressen bor det en usbekisk kvinne med sine tre barn som fortalte til avisa Dagens Nyheter lørdag at Akilov hadde «lånt adressen» slik at han fikk tilsendt post hit.

Den usbekiske kvinnen som faktisk bor på adressen, fortalte videre til avisa at 39-åringen var i Sverige for å tjene penger og at han jobbet som bygningsarbeider. Akilovs familie bodde i utlandet.

- De har fått et ille stempel på seg nå. Jeg tror ikke denne familien visste noe om dette angrepet, sier en familievenn av den usbekiske kvinnen til Dagbladet.

Han bor også i nabolaget.

Oppholdte seg i Vårberg

I tida før angrepet skal Akilov ha oppholdt seg på en adresse i Vårberg, en liten by en 20 minutters kjøretur utenfor Stockholm. I et boligfelt med nær identiske gulbeige treetasjers blokker, skal 39-åringen ha oppholdt seg i en leilighet i andre etasje i én av blokkene.

Lørdag kveld aksjonerte den nasjonale innsatsstyrken mot den aktuelle leiligheten. Naboer Dagbladet har snakket med forteller at leiligheten var en utleieleilighet hvor det bodde flere usbekere.

Døra inn til leiligheten var søndag ettermiddag avsperret av det svenske politiet og gardinene var trukket for vinduene.

69 år gamle Ola Neslund bor i samme trappeoppgang som den 39 år gamle usbekeren skal ha oppholdt seg.

- Det føles så merkelig, sier Neslund om tanken på at usbekeren skal ha oppholdt seg her før angrepet.

Verken han eller andre naboer Dagbladet har snakket med, fattet noen som helst mistanke til leiligheten eller personene som gikk inn og ut av den.

- Det har aldri vært noen problemer med noen av dem, sier 69-åringen.

Vil gi politiet mer ressurser

Sveriges innenriksminister Anders Ygeman lovte mandag overfor Aftonbladet at han vil øke politiets ressurser for å flere til å forlate Sverige.

Med de ekstra ressursene vil den svenske regjeringen blant annet at politiet skal gjennomføre flere kontroller på arbeidsplasser for å avsløre arbeidsgivere som ansetter personer svart.

- Det er behov for flere tiltak, men det hører med til historien at de tiltakene som regjeringen har vedtatt og gjennomført har hatt effekt. I fjor økte frivillige returer med 55 prosent, sier innenriksministeren til Aftonbladet.