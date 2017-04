Den muslimske friskolen tvinger jentene til å sitte bakerst i bussen. Bildene får statsministeren til å se rødt

(Dagbladet): På den muslimske friskolen Al Azhar i Vällingby vest i Stockholm, tvinges jentene alltid til å sette seg bakerst i skolebussen, mens guttene sitter foran. Det skriver Expressen.

Den kjønnssegregerte skolebussen og praksisen til friskolen avsløres i kveld av programmet «Kalla fakta» på svensk TV 4.

Det er skolens eget personale som tvinger jentene til å gå inn gjennom dørene bak på bussen.

Se programlederen følge skolebussen og konfrontere rektoren i videoen øverst i saken.

- Hører ikke hjemme i Sverige

Da statsminister Stefan Löfven ble gjort oppmerksom på dette tidligere i dag, reagerte han kraftig.

- Dette hører ikke hjemme i Sverige. Her kjører vi buss sammen, uavhengig om vi er gutt eller jente, kvinne eller mann. Dette tyder på at vi har enda mer vi må ta tak i når det gjelder segregering, sier han til blant annet Aftonbladet.

Han gjorde det også klart at skolen vil bli kontaktet for å komme segregeringen til livs.

- Dette er ikke Sverige. Jeg skjønner meg ikke på voksne mennesker som gjør dette. I Sverige er det likestilling som gjelder. Punktum.

Beklager

Friskolen Al Azhar har også tidligere skapt overskrifter i svenske medier. Forrige gang var i fjor da det ble kjent at de hadde separate gymtimer for jenter og gutter.

«Kalla Fakta» konfronterer også rektor Hussein Ibrahim med den nye informasjonen. Han vil først ikke kommentere saken, og truer med å ringe politiet, men tirsdag ettermiddag holdt de en pressekonferanse.

- Det er beklagelig at elevene har vært delt inn i grupper etter kjønn. Det er ikke noe vi vil. Det er en nyhet for oss i skoleledelsen også. Derfor vil vi takke media som har kastet lys på dette.

Han forteller også at skoleledelsen har sittet i krisemøte tidligere på dagen, og understreker at det ikke er sånn at de oppfordrer sine ansatte til å opptre på denne måten.

Problematisk politikk

Astrid Schlytter er ekspert i rettssosiologi ved universitetet i Stockholm. Hun sier til Svenska Dagbladet at denne formen for oppdeling er skadelig for barna på flere måter.

- Det er vanskelig for barna å gå mot sine foreldre Vi forventer oss at det er disse jentene som skal ta kampen, men det er svenske lover og skolens regler som må gjelde. Skolen er til for elevene, og ikke for foreldrene, sier hun.

Hun gjør det også klart at hun er skeptisk til den gjeldende integreringspolitikken Sverige har i dag.

- Det helt overordnede er retten til frihet og retten til liv. På det punktet synes jeg den svenske staten har vært feig i lang tid, sier hun.