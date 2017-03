Den muslimske kvinnen ble hetset etter dette bildet. Her er historien bak

(Dagbladet): Onsdag ettermiddag brøt kaoset løs i London. Like etter halv fire kjørte 52 år gamle Khalid Masood fra Kent i England over en rekke tilfeldige fotgjengere på den folkerike Westminster-brua like ved det britiske parlamentet.

Deretter gikk han ut av bilen og knivdrepte en politimann, før han selv ble skutt og drept av politiet.

Fire personer ble drept i angrepet midt i hjertet av britenes hovedstad. Samtidig som angrepet, gikk pressefotograf Jamie Lorriman under brua. Først så ha en kvinne som ble dratt levende opp av Themsen-elva, før han tok seg opp på brua - der terroristen nettopp hadde pløyd ned fotgjengere.

Han dro umiddelbart fram kameraet og knipset et bilde av en skadd kvinne på brua. Ikke ante han hvordan bildet ville bli brukt.

- Jeg oppdaget ikke engang at den forbipasserende kvinnen var på bildet før noen sa fra. Det var ment å være et bilde av skadene, der var helt tilfeldig at den forbipasserende kvinnen var der, sier Lorriman til Dagbladet.

Hetset

Bildet viser en av kvinnene som ble skadd i angrepet. Rundt kvinnen står flere personer som forsøker å hjelpe til, med forskrekkede tilskuere rundt. Bildet viser også en forbipasserende kvinne i hijab. På ett av bildene har hun blikket rettet ned i mobiltelefonen. På det andre har hun et bekymret blikk rettet framover. Bildet er tatt få minutter etter påkjørslene på brua.

En bruker ved navn «Texas Lone Star» med over 40 000 følgere var kjapt ute på Twitter med følgende bildetekst: «Muslimsk kvinne bryr seg ikke om terrorangrepet og går helt vanlig forbi en døende mann (sic!) mens hun sjekker telefon» skriver brukeren, etterfulgt av blant annet emneknaggen «forby islam».

Muslim woman pays no mind to the terror attack, casually walks by a dying man while checking phone#PrayForLondon #Westminster #BanIslam pic.twitter.com/B83Jwno65t — Texas Lone Star (@SouthLoneStar) March 22, 2017

Brukeren har også lagt bildet ved siden av bildet av den konservative folkevalgte Tobias Ellwood, som er blitt hyllet for sitt forsøk på å redde den drepte politimannen. Til bildet har han skrevet «hovedforskjellen mellom muslimer og kristne». Bildet har i dagene etter terrorangrepet blitt gjort om til et symbol for islamhatere på internett. Majoriteten i kommentarfeltet på bildet har imidlertid slått tilbake mot mannen som la det ut.

- Tristhet, frykt og bekymring

Nå har kvinnen, som ikke er navngitt, også kommet med et tilsvar. Kvinnen har vært i kontakt med gruppa Tell Mama, som overvåker antimuslimske hendelser, og har sendt ut følgende uttalelse.

- Tankene mine i det øyeblikket var tristhet, frykt og bekymring. Det bildet ikke viser er at jeg har snakket med andre vitner for å forsøke å forstå hva som skjedde og for å høre om jeg kunne hjelpe til. Så bestemte jeg meg for å ringe familien min og si fra at jeg hadde det bra og at jeg var på vei hjem var jobb. Samtidig hjalp jeg en kvinne på veien med å finne Waterloo-stasjonen, heter det i uttalelsen.

Hun får også støtte av fotografen, Jamie Lorriman.

- Jeg oppdaget at bildet gikk viralt i flere versjoner i USA. Alle bildene fra hendelsen ble brukt i vanlige nyhetsmedier, og det er jo helt greit. Men det er også tydelig at folk har skapt andre versjoner, sier han.

- Det er en skam

Etter at han selv har uttalt seg, har også kvinnen på bildet takket ham for å ha forsvart henne.

- Det er lett å ta noe ut av kontekst og si at noe helt annet foregikk. Det som er trist er at mange vil tro på de versjonene av sannheten som blir satt fram. Det er så lett å ta ut av kontekst og si at noe annet skjedde. De regner med det er rett når noen skriver en slik bildetekst. Mange vil ta det som sannheten fordi passer deres agenda, sier han til Dagbladet.

- Det er en skam at det er slik, men det er vanskelig å forhindre med sosiale medier, sier Lorriman.

- Knust

I uttalelsen fra den avbildede kvinnen skriver hun også at hun er knust over det folk har skrevet om henne i sosiale medier.

- Jeg er sjokkert over hvordan et bilde av meg blir delt i sosiale medier. Til de som har tolket og kommentert hva tankene mine var i denne forferdelige situasjonen, vil jeg si at jeg ikke bare er knust over å ha bevitnet dette forferdelige angrepet, jeg har også måttet håndtere sjokket av å finne bildet overalt i sosiale medier av folk som ikke kan se forbi antrekket mitt, og som trekker konklusjoner basert på hat og rasisme, skriver hun.

Fotografen Lorriman er klar på at situasjonen var kaotisk, og mener begge bildene viser at kvinnen åpenbart var preget av det som skjedde.

- Den overveldende tilbakemeldingen er heldigvis folk som sier «du var ikke der, du forstår ikke hva som skjedde.» De fleste forsvarer henne, sier han.

Han sier det var relativt rolig på brua like i etterkant av angrepet.

- Det var mange som hjalp til, og det var ikke panikk og forskrekkelse. Et par minutter etterpå ble vi alle evakuert fra brua av væpnet politi, sier han.