(Dagbladet): Statlig TV i republikken Turkmenistan viste nylig en video av president og diktator Gurbanguly Berdymukhamedov.

Med full utrustning og solbriller på, viser han fram sine tilsynelatende plettfrie militærferdigheter. Tilskuerne, en gruppe militærkledde menn, står på siden og applauderer, etter at han gang på gang treffer midt på blinken med både maskingevær og kniver.

«Statens overhode demonstrerer sin presisjon, som beviser hvor godt forberedt han er militært», talte TV-ankeret før videoen, ifølge New York Times.

Se video øverst i saken. NB: Lydsporet er ikke originalt.

- Turkmenistan er et totalitært regime, et diktatur. Presidenten er selvopptatt og stormannsgal, forteller Ivar Dale, ansvarlig for Helsingforskomiteens Sentral Asia-arbeid, til Dagbladet.

Ifølge New York Times forklarer nettsida at den originale videoen ble filmet under en inspeksjon på en grensestasjon på tirsdag, og at soldatene i virkeligheten er svært viktige nøkkelpersoner i staten.

Latterliggjøres

Nettsida Chronicles og Turkmenistan, som ifølge Dale er den viktigste nettsiden for objektive nyheter fra landet, lastet opp en parodi av videoen. I parodien er det kryssklippet mellom diktatorens framførelser og Arnold Schwarzeneggers «Command» fra 1985.

Fakta: Turkmenistan Republikk i Sentral-Asia.

Ble selvstendig i 1991 etter oppløsningen av Sovjetunionen.

Fem millioner innbyggere.

Det offisielle språket er turkmensk, som er et tyrkisk språk.

Er hovedsakelig et sunnimuslimsk område.

Blir beskrevet som en totalitær ettpartistat. Kilde: SNL.no

- Jeg kjenner godt han som driver siden fra Wien, Farid Tukhbatullin. Det er egentlig en menneskerettighetsorganisasjon. Tukhbatullin er en flyktning fra Turkmenistan, og satt i fengsel før han fikk komme til Europa. Det er en veldig seriøs nettside, men av og til legger han inn litt humor, forteller Dale.

Dale forteller at nettsiden ble utsatt for et massivt angrep tidligere i dag, etter at videoen ble lagt ut.

- Det var et såkalt DDOS-angrep [hvor man hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser de skal ha tilgang til, red.anm.].

- Ekstremt korrupt

Dale forteller om et «veldig lukket og ekstremt korrupt» land, hvor presidenten under årets valg vant 98 prosent av stemmene.

- Det var flere kandidater, men ingen av disse er reelle, da det ikke finnes en opposisjon i Turkmenistan. Hvis det skulle dukket opp en reelt populær politiker, ville presidenten blitt fjernet med en gang. Myndighetene ber disse stille til valg, slik at de kan vise til at de har flere kandidater. Men det er bare presidenten som har rett til å dominere.

Dale har i mange år bodd og jobbet i Sentral-Asia, men han har aldri vært i Turkmenistan.

- Jeg får ikke visum. Man kan reise dit som turist eller diplomat, men ikke som journalist eller fra en menneskerettighetsorganisasjon. Da får du simpelthen aldri svar.

Turkmenistan tjener godt på store gassforekomster, og Dale forteller at disse inntektene er det som gjør at myndighetene holder landet såpass lukket.

- En liten elite styrer disse enorme inntektene. De kan bruke pengene som de vil, og det er i deres interesse at ingen får stille spørsmål ved det.

- Det finnes ingen ytringsfrihet eller politisk frihet. Hvis du på noen måte tenker annerledes så får du ikke uttrykke det offentlig. Da blir du satt i fengsel, forteller han til Dagbladet.

Presidenten en halvgud

Dale forteller at landet hadde en enehersker, Saparmurad Nijazov, ofte kalt Turkmenbashi, som bygde opp en personkult rundt seg selv.

- Han ble ansett som en slags halvgud. «Alle turkmeneres far» døde i 2007. Da overtok Gurbanguly Berdymukhamedov, som var den tidligere presidentens tannlege.

Hvordan han kom seg så høyt inn i politikken er uklart, men ifølge Dale må det ha vært «en maktkamp i kulissene».

- Det var en liten periode hvor det var håp om at det skulle skje en endring, men det ble det ikke. Berdymukhamedov fjernet den forrige presidentens statuer, og erstattet med sine egne. Han har også bygd opp en egen personkult, og presidenten har fortsatt en status som en slags halvgud.

- Ingen objektive medier

Dale forteller at den nylig utgitte videoen ikke er unik.

- Det finnes mange liknende videoer. For eksempel der han spiller piano og synger, er DJ, eller rir på hest. Han har også skrevet rundt 40 bøker, som blir lest opp høyt på TV.

På grunn av en sterkt kontrollert, statlig presse, spiller presidenten ofte hovedrollen i innslagene.

- De har flere TV-kanaler og aviser, men alle er fullstendig statskontrollerte. Før var alle hustak stappfulle av satellittantenner. Nå har de fjernet alle disse på grunn av det de sier er estetiske grunner, men det er nok for å stoppe folk i å se på utenlandsk tv. Mediene består bare av propaganda, ingen objektiv informasjon.

- I praksis er det like lite ytringsfrihet i Turkmenistan som i Nord-Korea. Noen få skriver under pseudonym for ulike nettaviser og slikt, men myndighetene slår kraftig ned på det om de finner ut av det. Da får de lange fengselsstraffer, ofte uten rettssaker, og uten å opplyse familien om det.

Slike fengselsstraffer er noe Dale har jobbet mye med gjennom Helsingforskomiteen. Han forteller at hundrevis av mennesker har vært utsatt for forsvinninger av politiske årsaker, spesielt siden 2002 fram til i dag.

- Vi har dokumentert 88 slike konkrete saker, men det finnes selvsagt langt flere. Vi prøver å få dette opp i FN, for å vise at vi fordømmer Turkmenske myndigheter for det. Det er vanskelig da det ikke er mange som har store kunnskaper om republikken. Det er også umulig å komme i kontakt med turkmenske myndigheter angående slike ting, da de ignorerer internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner.

En endring i gjære?

Selv om republikken har tjent seg rike på gassforekomster, så kan det ifølge Dale tyde på at det nå er økonomiske nedgangstider, noe som kan være utslagsgivende for befolkningens muligheter for opprør.

- Mange vært villige til å leve i et ufritt samfunn fordi de føler en viss økonomisk sikkerhet. Presidenten baserer mye av sin status på at landet har mye penger, som de bruker på overdådige byggeprosjekter i hovedstaden. Pengene begynner å ta slutt, så folk lurer veldig på hvordan utviklingen kan bli i landet, og om det blir lettere å uttrykke misnøye blant befolkningen.

Han forteller at også myndighetspersoner som står presidenten nær velger sine ord med omhu, da de også er redde for presidentens reaksjoner.

- De vet at han ikke liker dårlige nyheter, så myndighetspersoner er redde for å informere ham om ting som ikke fungerer, da den offisielle historien er at alt fungerer perfekt.