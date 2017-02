Den omstridte sporten var lenge forbudt: Her deltar over 900 okser i det mange kaller dyremishandling

(Dagbladet): Tidligere i år skrev Dagbladet om den omstridte, indiske sporten «Jallikattu». Sporten er en flere tusen år gammel tradisjon, men dyrevernsorganisasjoner har stemplet den som «ond og brutal».

Oppløste forbudet

Høyesterett forbød den indiske tradisjonen «Jallikattu» i 2014, noe som førte til store reaksjoner blant dens støttespillere, og som ga utslag i flere demonstrasjoner også i januar i år.

For et par uker siden ombestemte høyesterett seg, og ga etter for protestene. Søndag 5. februar var Jallikattu i full gang i Avanipuram i Tamil Nadu, India.

Tusenvis av tilskuere og deltakere strømmet til attraksjonen. Søndagens arrangement inkluderte over 900 okser og nesten 700 deltakere, som skulle prøve å temme oksene.

Se videoen øverst i saken.

- Dyremishandling

Sporten forekommer under innhøstningsfestivaler i delstaten Tamil Nadu. Formålet med sporten er å temme oksene som deltar, ved å slippe dem løs i en folkemengde. Deltakerne skal så prøve å henge på oksene så lenge som mulig - i håp om å temme dem. De sterkeste oksene blir brukt til avl for å sikre at de sterke genene blir videreført, ifølge Wikipedia.

Dyrevernsorganisasjoner har lenge protestert mot tradisjonen som de mener er ensbetydende med dyremishandling. PETA har ifølge AP uttalt at oksene ofte får chilipulver i øynene, og at halene brekkes av fordi de blir dratt i.

Det er også farlig for deltakerne selv. Minst 21 deltakere ble skadet søndag, hvor en av dem skal ha blitt hardt skadet, ifølge indiske myndigheter.