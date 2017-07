(Dagbladet): USAs president Donald Trump har ved å blokkere en rekke brukere på Twitter, innskrenket grunnlovsfestede rettigheter til amerikanske borgere, mener Knight Institute ved det anerkjente universitet Columbia i USA.

På vegne av sju personer som har blitt blokkert av Donald Trump på Twitter, og dermed forhindret fra å følge Trump, se meldingene til Trump og sende Twitter-meldinger til Trump, saksøker instituttet nå presidenten.

Det melder Los Angeles Times.

Søksmålet: grunnlovsstridig

Gruppesøksmålet hevder at blokkeringene strider mot det første amerikanske grunnlovstillegget, som sikrer amerikanske borgere religions-, presse- og ytringsfriheten i USA.

Knight Institute forsker på grunnlovstillegget det er snakk om. I et brev de sendte til Det hvite hus i juni truet de med søksmål hvis ikke Trump opphevet blokkeringene.

«President Trumps Twitter-konto har blitt en viktig kilde til nyheter og informasjon om myndighetene, og et viktig forum for ytringer av, til eller om presidenten, skrev Jameel Jaffer, direktør for instituttet, i brevet.

Teknologinettstedet Wired omtalte presidentens Twitter-blokkeringer i slutten av juni. Da satte seniorjurist Katie Fallow ved Knight Institute blokkeringene i denne sammenhengen:

- Han (Trump) driver Twitter-kontoen sin som en offisiell konto hvor han formidler politikk, har kontakt med offentligheten og informerer landet om viktige avgjørelser - som annonseringen av den nye FBI-direktøren. Myndighetene kunne ikke ha holdt folkemøter som ekskluderte folk hvis de var demokrater, eller mener klimaendringer er ekte.

- Rett og slett galt

Hun fikk støtte av Steve Benko, tidligere journalist og skribent. Han er blokkert av Donald Trump på Twitter.

- Partitilhørighet til side, presidenten i USA er en ansatt og sjefen er det amerikanske folk. Dette er rett og slett galt, sa Benko til Dagbladet da, og la til:

- Myndighetspersoner bør ikke få hindre en persons rett til å ytre seg.

Han var enig med én annen person som er blitt blokkert av Donald Trump: Brandon Neely.

Han er én av de sju personene som saksøker presidenten.

- Det er bare komisk. Han har angrepet folk på Twitter i årevis, men klarer ikke å håndtere at han selv blir kritisert, sa Neely til Dagbladet om Trumps Twitter-blokkeringer.

- Kan ikke bare blokkere Kim

Neely tjenestegjorde i det amerikanske militæret fram til 2005. Fra 2003 til 2004 kjempet han for den amerikanske hæren under Irak-krigen.

Før han ble sendt i strid, var han stasjonert ved den amerikanske militærbasen Guantánamo Bay på Cuba. Her tjenestegjorde han som fangevokter i militærfengselet som ble opprettet av George W. Bush for å huse mistenkte terrorister.

At president Trump som drev valgkamp på krigsveteraners velvære nå har blokkert ham, har Neely vanskelig for å svelge.

- Hvis det er sånn han håndterer kritikk fra en veteran, hvordan i all verden skal jeg tro at han er i stand til å håndtere en ordentlig krise. Han kan ikke bare blokkere Kim Jong-un, sier veteranen, som egentlig er republikaner.

Han stemte imidlertid på Hillary Clinton, det beste av det han karakteriserer som to dårlige valg.

- Hadde Hillary blitt valgt hadde hun kanskje ikke fått til så mye, fordi jeg tror motstanderne hennes hadde hindret henne i det, men jeg tror USAs image ute i verden hadde vært bedre, sier Neely.

44 har blitt blokkert

Krigsveteranen og politimannen tilhører en liten, men økende gruppe Twitter-brukere som USAs president blokkerer på mediet han bruker aller mest.

Felles for dem som har blitt Trump-blokkert, er at de har ytret seg kritisk om presidenten i Twitter-meldinger.

Kevin Poulsen, tidligere redaktør for teknologinettstedet Wired, har opprettet nettstedet TrumpBlocks. Me for å kartlegge alle Twitter-brukerne som er blokkert av USAs president.

I skrivende stund er det antallet 44, men det reelle antallet er trolig mye høyere. I slutten av juni var det 37.

Twitter fører nemlig ingen offentlig oversikt over hvor mange brukere som har blitt blokkert av presidenten. Poulsens nettsted tar dermed sikte på å kartlegge dem det gjelder.

Poulsen er en tidligere hacker som har utviklet SecureDrop, en plattform som lar journalister og kilder utveksle informasjon sikkert.