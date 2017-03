- Den sårbare gutten fikk tunge medisiner for angst og søvnmangel i månedsvis. Så ble han tvangsutsendt

Fakta om saken: Afghaneren er under 18 år og ankommer Norge alene 20. juli 2015.

Bosettes på senter for mindreårige på Hove i oktober samme år.

Sier sjøl at han nå er 17 år, men omdiskutert alderstest sier at over 18 år. Blir fratatt verge.

Fastlegen har henvist gutt til ABUP fordi han kan ha psykisk utviklingshemming.

En overlege ved Sørlandet sykehus mener gutt gir inntrykk av å ha utviklingshemming. At har funksjonsnivå på 8-9 år.

Ønsker ytterligere utredninger, men gutt er nå tvangssendt til Afghanistan.

For en drøy uke siden ble afghaneren Atiqullah tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan fordi en omdiskutert alderstest hadde vist at han mest sannsynlig var over 18 år. Tidligere verge og ressurspersoner som kjenner den unge mannen reagerer, fordi han ifølge en overlege er utviklingshemmet, med et funksjonsnivå på åtte-ni år.

- Jeg har fått vite at den svært sårbare gutten ble medisinert med flere tyngre medisiner for å dempe angst og søvnmangel over lang tid. Da han ble utsendt, sluttet medisineringen. Dette er helsemessig uforsvarlig, sier Freddy de Ruiter, Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

- Norge har ansvar

Freddy de Ruiter har nå skrevet et spørsmål til helseminister Bent Høie:

Utlendingsnemnda svarer: UNE: - Forsvarlig utsendelse Utlendingsnemnda (UNE) viser til at de var tre beslutningstakere som møtte afghaneren, og som snakket med ham i et nemndmøte. - Det var også hentet inn uttalelser fra Hobøl mottak om hvordan han fungerte der. Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger. Hun sier videre at UNE ikke hadde noen opplysninger «om at noen helseutredning er satt i gang». - Vi har helt siden juni i fjor etterspurt ny helseinformasjon, dersom det fantes noen. De som representerte ham har altså hatt lang tid og god anledning til å legge fram noe, men det har de ikke gjort. Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger. Hun forteller videre at UNE mente det «kan være til hans eget beste å returnere til familien sin». - Mye tydet på at han hadde det vanskeligere i Norge enn han ville hatt på hjemstedet med familienettverket rundt seg, sier Leganger og fortsetter: - Denne uttransporten kom ikke brått på. UNEs vedtak er fra midten av januar, og helt siden det har det vært klart at han hadde plikt til å returnere. At man risikerer å bli tvangsreturnert dersom man ikke reiser innen oppsatt utreisefrist, det er godt kjent i miljøet og blant alle som jobber med asylsøkere. Nemndleder i UNE, Sissel Leganger, er ikke enig i verge Svein Mork Dahls syn på saken, som mener at Atiqullah burde helseutredes for mulig utviklingshemming: - Alt vi har sagt offentlig fra UNEs side i denne saken, har vi full dekning for. Det fremgår ikke av det polikliniske notatet fra overlegen at klageren skal utredes videre. Vi har etterspurt nye helseopplysninger for å se om fastlegen eller andre har foretatt tester, men det har ikke kommet informasjon som tilsier at noen utredning er på gang, sier Leganger. Hun fortsetter: - Det Svein Mork Dahl la ved en epost til oss nå i mars, var ikke noe nytt, men det gamle polikliniske notatet fra mai 2016. Vi tre som avgjorde saken i nemndmøte, måtte vurdere om det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, og det kom vi til at det var. Da afghaneren møtte i nemndmøtet hos oss i januar, var han representert ved advokat, og dette er samme advokat som vi hadde kontakt med i fjor sommer om eventuelt nye helseopplysninger, sier hun.

«Nylig ble en gutt med utviklingshemning tvangsutsendt alene til Kabul. Denne svært sårbare gutten ble medisinert med flere tyngre medisiner for å bl.a. å dempe angst og sørge for søvn. Da denne sårbare gutten ble tvangsutsendt, sluttet denne medisineringen brått. Gutten sitter nå livredd og alene på et hotell i Kabul, som han snart kastes ut fra, og helt uten medisiner og medisinskfaglig oppfølging. Vil statsråden ta initiativ til at denne utviklingshemmede gutten får helsefaglig oppfølging?»

- Jeg frykter at ministeren sier at dette ikke er mitt bord, men jeg mener at dette er en helseministers ansvar: Å sørge for at mennesker som kommer hit får en forsvarlig helsefaglig oppfølgning. Spesielt mennesker som denne gutten, som har mye mindre evne enn mange andre til å ta vare på seg sjøl. Vi kan ikke bare skyve alt ansvaret fra oss, sier de Ruiter.

Selvmordsfare

Ap-representanten fra Vest-Agder har fått vite at Atiqullah ble medisinert fra juli-august i fjor og til han ble tvangsutsendt denne måneden.

- Å bli kastet ut uten medisiner er medisinsk nedtrapping er uforsvarlig, og ville aldri ha skjedd med en norsk pasient som hadde gått på samme medisiner, sier de Ruiter og fortsetter:

- Jeg har fått høre at det handler om tre medisiner: To typer antideppresiver og en innsovningsmedisin. Hvis en ikke trapper ned bruk av slik medisin, kan faren for selvmord øke kraftig. Det er litt underlig at denne gutten ikke fikk fullført en skikkelig utredning, samtidig som de har vært flinke til å proppe i ham medisiner. Det er noe som ikke stemmer her, sier de Ruiter.

Også Atiqullahs tidligere verge, Svein Mork Dahl, reagerer:

- Han ble medisinert fordi han var medisinsk plaget - men ble ikke utredet for disse plagene. Det henger jo ikke sammen, sier Dahl.

- Umenneskelighet

De Ruiter og Dahl mener norske myndigheter må vurdere om afghaneren skal hentes tilbake til Norge.

- Denne gutten er mer hjelpeløs enn de fleste. Dessuten må vi ha noen forpliktelser overfor de menneskene vi sender ut fra Norge. Det kan ikke være sånn at når de er ute av syne... når vi har fått dem vekk... så bryr vi oss ikke lenger. En sånn type tenkning er uhørt. Spesielt når det er en gutt som ikke klarer å passe på seg sjøl, sier de Ruiter.

Fortsetter:

- Jeg synes dette vitner om at det er useriøsitet og umenneskelighet i forvaltningen. Nå håper jeg at helseministeren kan gi meg et svar på hvordan dette kunne skje.

