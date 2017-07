(Dagbladet): - Han er en jævla paranoid schizofren.

Ordene tilhører Anthony Scaramucci, Donald Trumps nye kommunikasjonssjef, og ble brukt om Reince Priebus overfor en The New Yorker-reporter.

Priebus er Trumps stabssjef, og i teorien presidentens nærmeste rådgiver.

Nå pågår det en heftig - og delvis åpenlys - maktkamp mellom Scaramucci og Priebus, som har røtter tilbake til Trumps valgseier i november i fjor.

Hvem som går seirende ut av kampen om presidentens gunst, kan fort bli avgjørende for Trumps videre kurs som president.

«Dead man walking»

- Jeg tror resultatet av den maktkampen er gitt på forhånd, sier Svein Melby til Dagbladet.

Melby er USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han tror det bare kan være et spørsmål om tid før Reince Priebus, stabssjefen, forlater Det hvite hus.

- Han er nesten en «dead man walking». Selv om han skulle bli sittende, kommer han ikke til å være involvert, sier Melby.

Han forklarer at det er to fundamentalt forskjellige blokker Scaramucci og Priebus representerer.

Scaramucci framstår som nærmest blindt lojal overfor Trump, og virker å ville tilrettelegge for Trumps oppførsel.

Priebus er fra den tradisjonelle republikanske skolen, og ble hentet inn til Det hvite hus for å forsøke å tøyle Trump.

Resultatet av maktkampen, hvis Scaramucci seirer, er trolig en Trump-administrasjon som er enda mer tro til Trump, hans utfall og måte å styre på, mener Melby.

Det kan bety enda flere typiske Trump-utfall, enda mer typisk Trump-oppførsel, tror Melby.

- Det blir sirkus av dette, sier Melby.

Såframt det er mulig.

Middagstweeten

Det voldsomme sitatet om Priebus angivelige helsetilstand, er bare én av mange eksempler på at Scaramucci og Priebus er i konflikt. Det er også flere sitater der det kommer fra.

Scaramucci ringte nemlig opp The New Yorker-reporteren Ryan Lizza etter at sistnevnte «avslørte» på Twitter at Scaramucci var i en middag ble Donald Trump, hans kone Melania, Fox News-profilen Sean Hannity og den tidligere Fox News-sjefen Bill Shine.

- Hvem fikk du vite det av? Det jeg skal gjøre, er at jeg sparker hele kommunikasjonsstaben og starter på nytt, sa Scaramucci innledningsvis til Lizza.

Scaramucci har tilsynelatende gjort det til en av sine hovedprioriteter å jakte etter dem som lekker informasjon fra Det hvite hus.

Kommunikasjonssjefen skal også mene at det er personer i Det hvite hus som motarbeider ham, og at en av de han mistenker er nettopp stabssjef Reince Priebus.

Det har han blant annet hintet om i en Twitter-melding, som han seinere slettet, og mener ble feiltolket.

I den meldinga skrev Scaramucci:

- Jeg kommer til å kontakte FBI og justisdepartementet i forbindelse med dette.

Med «dette» mente Scaramucci en lekkasje til nyhetsstedet Politico, og bak meldinga tagget han Reince Priebus.

- Strukturell motsetning

Kommunikasjonssjefen har delvis rett i at hans og Trumps agenda blir motarbeidet innenfra, mener Melby, og peker igjen på de to blokkene i Det hvite hus.

- Han oppfatter at en god del mennesker, til og med i viktige nøkkelstillinger, ser det som sin oppgave å redde verden fra Trump. Det tror jeg er en riktig betraktning han gjør. Det er en innebygd strukturell motsetning mellom folka som er der for å prøve og moderere og bremse, og de lojallistene som vil at Trump skal få størst mulig gjennomslag for sitt syn, sier seniorforskeren.

Priebus er for eksempel fra etablissementet i det republikanske partiet, og har sågar vært leder for Republikanernes Nasjonale Komité. Han ble hentet inn som stabssjef for å forsøke og gjøre samarbeidet mellom Trump og Kongressen så smidig som mulig.

Sean Spicer, pressesekretæren som i forrige uke gikk av i protest etter at Scaramucci ble ansatt, har en liknende bakgrunn.

Priebus skal, ifølge nyhetsnettstedet Axios, ha forsøkt å stanse ansettelsen av Scaramucci. Det er ikke første gang.

Etter at Donald Trump vant presidentvalget skal han ha spurt Scaramucci om å bli med i hans administrasjon. Scaramucci skal ha blitt forespeilet en topprolle i Det hvite hus, ifølge The New Yorker.

Da satte Priebus foten ned, og den gangen lykkes han.

Konsekvenser

Den offentlige drittkastinga har ikke gått upåaktet hen hos Donald Trump. Han skal, ifølge Scaramucci, ha likt det han så. Det hvite hus omtaler til og med utskjellingen som sunn konkurranse innad.

- På grunn av at presidenten hyrer inn de beste folka, har vi flere forskjellige perspektiver. De kommer ikke alltid til å være enige med hverandre, sa pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders i går, ifølge LA Times.

Melby er ikke overbevist om at kranglinga er spesielt effektiv for Det hvite hus.

- Sånn intern krangel på dette nivået, i full offentlighet, er ganske demoraliserende. Man ødelegger muligheten til å opptre som en enhet og med kraft. Både Kongressen og det internasjonale miljøet merker seg selvfølgelig dette her, sier seniorforskeren.