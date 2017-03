Den skjulte detaljen i Trumps selvangivelse som får ryktene til å svirre

(Dagbladet): Det ble presentert som en verdensnyhet da programleder i TV-kanalen MSNBC, Rachel Maddow i natt erklærte på Twitter at de hadde Donald Trumps selvangivelse.

Etter hvert ble det kjent at de hadde en selvangivelse fra 2005, som redegjorde for Donald Trumps inntektsskatt.

Kort tid før selvangivelsen ble presentert på programmet hennes, gikk Det hvite hus ut med en rasende beskjed.

- Du vet du er desperat etter seere når du er villig til å bryte loven for en sak om to sider av en selvangivelse som er over et tiår gammel, skriver Det hvite hus i en melding.

Hvor kom dokumentene fra?

Samtidig la de fram tall om at Trump betalte 38 millioner dollar (328 millioner kroner i dagens kurs) i skatt på en inntekt på 150 millioner dollar (1,3 milliarder kroner) i 2005. Det tilsvarer omkring 24 prosent. Tallene stemte overens med de som ble lagt fram av MSNBC.

Men hvor kom egentlig de to sidene av skjemaet fra 2005 fra? Trump er den første presidenten på over 40 år som ikke har offentliggjort selvangivelsen sin, på tross av utallige krav fra både privatpersoner og politikere. En meningsmåling fra ABC og Washington Post i januar, viste at 74 prosent av amerikanerne mente Trump burde legge fram selvangivelsen.

Selvangivelsen som kom i natt er et av de første håndfaste bevisene på Trumps privatøkonomi og hva presidenten har betalt i skatt.

Svaret er at de helt plutselig dukket opp i postkassa til journalist og forfatter David Cay Johnston. Han har skrevet boka «The Making of Donald Trump» - en bestselgende bok fra i fjor. I tillegg har han vunnet den gjeve journalistprisen Pulitzer for å ha avslørt smutthull i det amerikanske skattesystemet.

Han er dermed ekspert på både skatt og Donald Trump, og hadde selv en teori om hvor dokumentet kan ha kommet fra.

- Fullt mulig Donald sendte dette

Under nattas sending av «The Rachel Maddow Show» understreket Johnston at Trump har for vane å lekke ting som virker til hans fordel.

- Det er fullt mulig at Donald sendte dette til meg. Donald Trump har gjennom åra lekket alt mulig rart. De vulgære bildene av førstedamen med en annen kvinne i New York Post kan ha kommet fra Donald. Forsidene av selvangivelsen - som ble sendt til New York Times i fjor høst - kan ha kommet fra Donald. Donald har en lang historie med å lekke materiale om seg selv som han mener er i hans interesse, sier han.

I tillegg har flere bitt seg merke i et stempel på side to av selvangivelsen. Der står det «clients copy» - «kundens kopi».

- Dette er Donalds kopi

Den statsautoriserte revisoren Michael Mankiewicz mener stempelet kan bety to ting.

- Dette er Donalds kopi. Hver gang det er en kundekopi, som går til en kunde, er det for at de skal beholde den. Jeg vil si det er slik i 99 av 100 tilfeller. Hvis det står «kundekopi» er det en kundekopi sier han til The Wrap.

Enkelte revisorer og regnskapsførere kan beholde kundens kopi, men Mankwiecz sier en slik kopi ikke vil være stemplet.

- Det er veldig sannsynlig at personen som lekket enten er Trump selv eller noen som står ham nær, sier han.

Nå skal det imidlertid sies at nær hvem som helst kan ha påført dokumentet et slikt stempel, men lekkasjen har uansett fått flere til å spekulere i hvilken interesse Trump kan ha hatt av en slik lekkasje.

Helsereform og avlyttingsanklager

Flere peker blant annet på at det kan være for å skape en distraksjon fra Republikanernes foreslåtte helseplan, som etter planen skal erstatte Barack Obamas helsereform.

14 millioner amerikanere vil miste helseforsikring neste år hvis Republikanernes helseplan blir vedtatt, ifølge en rapport fra Kongressens budsjettkontor.

Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.

I tillegg har han hevdet at Obama som president avlyttet Trump under kampanjen - noe verken Trump eller justisdepartementet har lagt fram bevis for ennå.

- Det vil være klassisk Trump-taktikk å lede oppmerksomheten bort fra problemene sine, skriver The Guardian.

Bakgrunnen for at flere ønsker Trumps selvangivelser er bekymringer om forretningsforbindelser i utlandet presidenten kan ha hatt før han inntok Det hvite hus og hvordan dette eventuelt kan påvirke presidentembetet.