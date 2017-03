Den skotske lederen truer Brexit. Kommer med ultimatum i dag, ifølge britisk avis

(Dagbladet): I sommer var overraskelsen et faktum. 51,9 prosent av Storbritannias befolkning ønsket å forlate EU, noe som også førte til David Camerons avgang.

Nå, et drøyt halvår etter, truer Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon, med å skape trøbbel, ifølge The Telegraph.

Vil forsøke selvstendighet

Den britiske avisa skriver at Sturgeon i dag kommer til å presentere et ultimatum.

Sturgeons krav skal være at Skottland forblir endel av EUs indre marked. Hvis ikke ønsker Sturgeon en snarlig avstemning om selvstendighet.

Sturgeon har ikke kommentert opplysningene til The Telegraph, men hun har tidligere hintet til en uavhengighetsavstemning høsten 2018.

- Det er politikere i Westminster som ser på Brexit som et spill. Det er ikke det. Bruddet med EU kommer til å få meget alvorlige konsekvenser, både for Skottland og for Storbritannia som helhet, sa Sturgeon i forrige uke, ifølge samme avis.

Tror May står på sitt

På tross av motstanden fra skottene, er det lite trolig at statsminister Theresa May kommer til å gi etter for kravene, ifølge The Telegraph.

De spekulerer imidlertid i at Sturgeon vil bruke et eventuelt nei som et påskudd for en eventuell løsrivelse fra Storbritannia.

Politikeren, som leder Scottish National Party, er førsteminister i et land som i sommer sa nei til Brexit.

Tror avstemning kommer

Seks av ti skotter stemte nei til å forlate EU.

- Avstemningens resultat er dypt beklagelig. Min tro er at det vil være til det beste for alle deler av Storbritannia at vi forblir i EU, sa Nicola Sturgeon den gang.

Flere kilder i Downing Street mener, ifølge Financial Times, at en ny skotsk folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia vil være uunngåelig.

- Det ser ut til å være uunngåelig. Jeg tror ikke vi på noen måte kan hindre en avstemning fra å finne sted, sier en minister som jobber tett på diskusjonene til Financial Times, ifølge NTB.