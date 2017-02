Den svenske «forsvars- og sikkerhetsrådgiveren» ville bli riksdagsmann for Sverigedemokratene

(Dagbladet): Med sin beinharde kritikk av svenskenes innvandringspolitikk, har president Donald Trump de siste dagene satt Sverige på kartet i USA. Mange har engasjert seg, og torsdag kveld fikk Trump støtte på Fox News fra en svensk «forsvars- og sikkerhetsrådgiver».

Men mannen som Fox News presenterte som «Nils Bildt, Swedish Defence and National Securitiy Advisor» er ukjent for svenske myndigheter.

Fredag skrev den svenske avisa Dagens Nyheter, at Nils Bildt er dømt for vold i USA, hvor han skal ha bodd siden 1995 og jobbet med sikkerhetsselskaper.

Ville inn i politikken

Nå viser det seg at Bildt også skal ha vært på vei inn i svensk politikk for få år siden. Ifølge den svenske avisa Aftonbladet, ville den svenske «eksperten» på forsvar og sikkerhet bli riksdagsmann i 2013 for det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokratene.

Men ifølge partiets forrige leder, Mikael Jansson, ville Bildt ikke gå inn i svensk politikk uten å informere sin slektning Carl Bildt først, skriver den svenske avisa. Nils Bildt selv har hevdet at moren hans er kusina til Carl Bildt. Det er ikke bekreftet at dette stemmer.

Carl Bildt var Sveriges statsminister fra 1991 til 1994 for partiet Moderaterna. Han var også utenriksminister fra 2006 til 2014, og har vært en framtredende skikkelse i forbindelse med fredsarbeidet etter krigen på Balkan.

I sikkerhetsbransjen

Jansson selv, som i dag er Sverigedemokratenes forsvarspolitiske talsperson, var en av dem som engasjerte seg for å få Nils Bildt inn i Riksdagen før valget i 2014.

I en mail til partiets valgkomité, som Aftonbladet har fått tilgang til, foreslår Jansson at Nils Bildt skal stå fra 21. til 24. plass eller høyere på riksdagslista før valget i 2014.

Ifølge Bildt sin cv, har han grunnlagt sikkerhetsselskapet CTSS Japan. Selskapet skal ha virksomhet i hele verden, og som sjef i firmaet skal Bildt ha forhandlet i flere gisselsituasjoner der japanske statsborgere har vært involvert. Nils Bildt skal så ha vært involvert i selskapet Modus World. Firmaets hjemmeside finnes ikke lenger, og det er også flere andre momenter på Bildts cv som er vanskelig å få bekreftet, skriver Aftonbladet.

SD-toppen Sven-Olof Sällstrom reagerte allerede i 2013 på at det fantes lite informasjon om Bildt på internett.

Daværende partisekretær Björn Söder, syns det hele var en dårlig idé, og ville ikke engang møte Bildt. I en mail skrev han: «Jeg har ingen interesse av et sånt møte. Personer som bør stå på riksdagslisten er velkjente partimedlemmer som har vist hvordan de er, eller personer som vi selv «headhunter»».

- Uavhengig analytiker

Mange lurer på hvordan Bildt kunne opptre som ekspertgjest hos en av Fox News største profiler, den kontroversielle Bill O'Reilly.

Nettavisa Metro skriver at de har fått kontakt med Nils Bildt, og at han har sendt dem en e-post hvor han forklarer hva som skjedde.

«Jeg deltok i Bill O’Reilly program på Fox News, det var Fox News redaktør som brukte den tittelen – jeg hadde selv ingen kontroll over deres valg av tittel. Jeg er en uavhengig analytiker basert i USA. Jeg håper det tydeliggjør saken», skriver han til Metro. Den samme forklaringen har han gitt til Dagens Nyheter.