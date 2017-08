Den ti år gamle jenta ble voldtatt, men nektes abort. De har ennå ikke fortalt henne at hun er gravid

(Dagbladet): For litt over ei uke siden kom dommen fra indisk høyesterett. De gjorde det klart at de ikke ville tillate ei 10 år gammel jente å ta abort etter at hun skal ha blitt voldtatt av eldre mann i familien.

Bakgrunnen for avslaget er at hun er 32 uker inn i svangerskapet, og at det derfor blir sett på som «for farlig» å abortere. Det skriver BBC.

«Det vil ikke være bra for jenta», heter det i dommen.

- Vil at han skal straffes

Etter at dommen ble kjent, har oppmerksomheten rundt saken vært enorm. Utenfor huset til familien står det stadig flere journalister, fotografer og biler fulle av tv-utstyr.

Selv forteller familien ifølge BBC at graviditeten først ble oppdaget for tre uker siden da jenta klaget over smerter i magen.

10-åringen, som beskrives som sjenert, uskyldig og glad, har ennå ikke fått vite at hun er gravid. I stedet har hun fått forklart at hun har «en stor stein i magen» som forklaring på den stadig voksende kulen.

Jentas far er sint, og legger ikke skjul på det når han forteller hva han mener vil være passende straff for voldtektsmannen.

- Jeg vil at han skal straffes hardt. Han bør få dødsstraff, eller stenges inne på livstid. Han har innrømmet ugjerningen, men han har aldri sagt unnskyld til oss, forteller han.

Jenta har termin i midten av september, og det er bestemt at barnet skal tas med keisersnitt.

Familien har allerede gjort det klart at de ikke vil ha noe med barnet å gjøre, og at det vil bli tatt hånd om av helsemyndighetene og senere adoptert.

Liknende sak

Historien om jenta i Chandigarh er til forveksling lik en annen sak fra mai i år - også denne med ei ti år gammel jente. Den gang ble graviditeten oppdaget etter 20 uker, og søknaden om å gjennomføre abort ble innvilget.

Barnets mor fattet mistanke om at datteren var gravid, og tok henne med til legen for en sjekk. Her ble det klart at hun var gravid, og at hun hadde blitt voldtatt av sin egen stefar en rekke ganger.

Stefaren ble arrestert, men i begge sakene ble det stilt spørsmål til jentenes mødre om de visste om at overgrepene fant sted. Og om de tillot at det skjedde.

Ifølge tall fra BBC blir mer enn 10 000 barn voldtatt årlig i India. Hele 240 millioner inngikk ekteskap før de fylte 18 år.

Flere henvendelser

Grunnen til at India har innført 20-ukersgrensa, er at myndighetene vil bekjempe skjevheten i kjønnsfordelingen. Historisk har det vært «foretrukket» å få gutter, og derfor har mange kvinner abortert etter å ha funnet ut at fosteret var ei jente.

Det siste halve året skal det indiske rettssystemet ha fått en rekke henvendelser fra kvinner som ønsker å abortere - også etter at de 20 ukene er ute.

Mange av disse sier at de har blitt voldtatt.

Praksisen har så langt vært at myndighetene viser til et uavhengig legepanel, som deretter redegjør for saken og sender den tilbake til retten.

Det er nå satt opp en rekke slike paneler landet over for å hastebehandle disse sakene.

Barnegraviditeter

Barnegraviditeter er ikke noe sjeldent fenomen i landet med over 1,3 milliarder innbyggere.

Dagbladet skrev i februar om Muneera Begum (19) som bare var tolv år gammel da foreldrene solgte henne inn i et tvangsekteskap med en 70 år gammel mann fra Oman.

Begum forteller at mannen holdt henne innelåst i et rom uten vindu, og at han brukte henne for sex i to måneder, til hun ble gravid. Da skilte han seg fra henne over telefon.

Nå bor Begum sammen med dattera hun fikk med 70-åringen, sin mor, og to andre mennesker på et knøttlite rom i en fattig bydel i den indiske byen Hyderabad